Der letzte Härtetest des FC St. Pauli vor der neuen Saison steigt im eigenen Stadion und hat internationales Flair. Gegen wen es geht, wann das Spiel steigt und welche besondere Aktion geplant ist.

Erstklassige Generalprobe für den Neustart in Liga zwei – und das am heimischen Millerntor! Der FC St. Pauli bestreitet das letzte Testspiel vor der Spielzeit gegen den spanischen Erstligisten RC Deportivo de A Coruña. Die Partie gegen den einstigen Spitzenklub steigt am 1. August und ist die offizielle braun-weiße Saisoneröffnung – die zudem richtig bunt wird, denn der Kiezklub will in diesem Rahmen auch den CSD würdigen.

Absteiger gegen Aufsteiger. Während St. Pauli nach zwei Jahren Bundesliga wieder im Unterhaus kickt, ist Deportivo de A Coruña nach einem bösen Absturz bis in die dritte Liga jetzt wieder erstklassig. Nach neun Jahren Abstinenz gibt der spanische Meister von 2000, Champions-League-Halbfinalist 2004 und dreimalige nationale Pokalsieger sein Comeback in La Liga.

Saisoneröffnung: St. Pauli empfängt Deportivo de A Coruña

Anzeige

St. Paulis Härtetest (Anpfiff 18.30 Uhr) gegen den Traditionsklub aus Galizien im Nordwesten des Landes wird im XXL-Format ausgetragen. Satte 120 Minuten Spielzeit stehen auf dem Programm. Zwei klassischen Halbzeiten zu je 45 Minuten folgt eine Verlängerung von 30 Minuten. Ein Hauch von WM am Millerntor. Trainer Marcel Rapp hat damit die Möglichkeit, bei seiner Heim-Premiere allen Spielern Einsatzzeit zu geben.

Karten für die Saisoneröffnung gegen Depor werden nach Vereinsangaben „demnächst“ im Ticket-Onlineshop erhältlich sein. „Alle Details sowie den Start des Vorverkaufs werden wir so zeitnah wie möglich bekanntgeben“, heißt es in einer Mitteilung.

Anzeige

Christopher Street Day wird gewürdigt

Im Rahmen des Spiels wird der Kiezklub auch den Christopher Street Day würdigen. So sollen vor der Partie zahlreiche Mitglieder und Fans bei der offiziellen CSD-Parade durch die City (Motto in diesem Jahr: „Solidarisch queer. Haltung zeigen – für eine Zukunft ohne Angst!“) demonstrieren und feiern und auch rund um das Spiel soll es Aktionen geben.