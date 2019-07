Saisonauftakt der Kiezkicker: Das sind St. Paulis erste Gewinner und Verlierer

Profi-Fußball ist ein schnelllebiger Sport. Da hat der FC St. Pauli mit dem 1:1 in Bielefeld gerade einmal sein erstes Saisonspiel absolviert – und schon gibt es die ersten Gewinner und Verlierer.

Zu den glücklichen Kiezkickern zählt neben „Point-winner“ Christian Conteh in erster Linie Marc Hornschuh (28). Der war glücklich, dass er nach knapp zwei Jahren sein erstes Punktspiel absolvieren konnte. Wermutstropfen: Der Comebacker war als Sechser zwar mit 77 Prozent gewonnenen Duellen zweikampfstärkster St. Paulianer, musste aber nach 63 Minuten mit Krämpfen gegen Debütant Niklas Hoffmann ausgetauscht werden. Laut Trainer Jos Luhukay ist sein Mitwirken am Freitag gegen Fürth (ab 20.30 Uhr im MOPO-Liveticker) ebenso infrage gestellt wie das von Mats Möller Daehli, der mit muskulären Problemen durch Ersin Zehir ersetzt werden musste (80.).

Jan-Philipp Kalla zog gegen Yi-Young Park den Kürzeren

In die Röhre gucken musste überraschend Jan-Philipp Kalla. Wie so oft. Seinen Platz als rechter Verteidiger bekam Yi-Young Park. „Weil er beim Test in Heerenveen den stabileren Eindruck machte“, wie Luhukay erklärte. Park wirkte in Bielefeld aber alles andere als robust. Grund: Der Südkoreaner kugelte sich in der ersten Hälfte die Schulter aus, sie wurde in der Pause von Doc Sebastian Schneider mal eben wieder eingerenkt. Luhukay: „Das passiert ihm drei bis vier Mal im Jahr.“

Christopher Buchtmann ist St. Paulis größter Verlierer

Größter Verlierer ist Christopher Buchtmann, der einen Stammplatzanspruch hegt. Er wurde im Gegensatz zu den Youngsters Hoffmann und Zehir nicht einmal eingewechselt. Luhukay: „Er ist im Moment nicht in der Lage, Top-Leistungen abzuliefern.“ Das sei nicht böse gemeint. Luhukay deutete als Grund die Verletzungsanfälligkeit von „Buchti“ an. Jedoch: „Vielleicht ist er aber wieder ein Kandidat für Fürth.“ Bitter auch: Flügelflitzer Cenk Sahin kriegt wohl auch unter dem vierten St. Pauli-Trainer nicht die Kurve. Der Türke war – wie auch Angreifer Kevin Lankford und Defensivmann Florian Carstens – noch nicht einmal im Kader.