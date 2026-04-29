Saison-Aus! Harter Schlag für größten St. Pauli-Gegner im Abstiegskampf

Das ist eine ganz bittere Nachricht für den Klub aus der Autostadt: Der VfL Wolfsburg, größer Konkurrent des FC St. Pauli im Abstiegskampf der Bundesliga, kann im Endspurt nicht mehr auf Maximilian Arnold zählen.

Der Kapitän fällt wegen Leistenproblemen in den letzten drei Spielen aus und könnte auch in einer möglichen Relegation nicht auflaufen. Arnold plagen die Schmerzen schon länger.

Wolfsburg-Kapitän Maximilian Arnold fällt verletzt aus

„Max hatte zuletzt immer mal wieder Fortschritte gemacht, ohne aber komplett das Fitnessniveau zu erreichen, das er für seine intensive Spielweise einfach braucht. Am Sonntag im Training hat er dann leider einen Rückschlag erlitten, so dass wir gemeinsam in Absprache mit den Ärzten entschieden haben, auch im Hinblick auf die neue Saison, ihn jetzt besser ganz rauszunehmen“, sagte Trainer Dieter Hecking.

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Arnold fehlt damit am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg, im Heimspiel gegen Bayern München (9. Mai) und im Finale bei St. Pauli (16. Mai). Die auf Rang 16 platzierten Kiezkicker stehen mit 26 Zählern derzeit nur einen Punkt vor dem Vorletzten aus Wolfsburg.

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„Wenn man merkt, es geht einfach nicht, dann muss man auch eine Entscheidung treffen, die wehtut“, so Arnold. Der 31-Jährige hatte zuletzt gegen Union Berlin seinen 400. Bundesliga-Einsatz für die „Wölfe“ absolviert. (sid/mp)