Saison-Aus?: Ohlsson wird bei St. Pauli vom Dauerbrenner zum Dauer-Patienten

Als die Mannschaft des FC St. Pauli am Montag in die neue Trainingswoche und Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Holstein Kiel am Freitag startete, da suchte man Sebastian Ohlsson im Gewimmel vergeblich. Nicht mittendrin – und auch nicht dabei.

Im Saisonendspurt ist der Schwede weiterhin außen vor. Der Rechtsverteidiger ist vom Dauerbrenner zum Dauer-Patienten geworden, kommt einfach nicht auf die Beine.

St. Paulis Sebastian Ohlsson seit Osnabrück-Spiel verletzt



Seit dem Sieg in Osnabrück am 21. März, bei dem sich Ohlsson bei einem Ausfallschritt verletzt hatte, ist der 27-Jährige außer Gefecht. Lange hieß es, er habe Adduktorenprobleme, zuletzt sprach Trainer Timo Schultz aber von einer Knieverletzung.

Drei Wochen vor Saisonende deutet einiges darauf hin, dass die Spielzeit für Ohlsson vorzeitig beendet ist und er die Innenbandblessur vollständig und ohne Zeitdruck auskurieren kann.