Als der FC St. Pauli Anfang Dezember 2022 nach einer katastrophalen Hinrunde die Verpflichtung von Elias Saad eintütete, wunderten sich viele Fans. Der Tenor: Kann dieser Regionalliga-Kicker wirklich eine Verstärkung sein? Rund acht Monate später gehört Saad zu St. Paulis Leistungsträgern. Eine furiose Entwicklung, die sein Ex-Trainer Olufemi Smith wenig überraschend findet und für noch lange nicht beendet hält.

„Ich war überzeugt davon, dass er diesen Sprung machen kann“, erzählt Ex-Kiezkicker Smith, mit dem Saad vor seinem Wechsel zu St. Pauli eineinhalb Jahre in Norderstedt zusammengearbeitet hat, im Gespräch mit der MOPO. Über Wilhelmsburg, Niendorf, Buxtehude und Barmbek-Uhlenhorst landete der damals 21 Jahre junge Saad bei der Eintracht, seiner ersten Station in der Regionalliga. Dort spielte er furios auf, steuerte in 47 Einsätzen stolze 38 Scorerpunkte bei.

Olufemi Smith erkannte früh das Talent von Elias Saad

Dennoch ist der Schritt aus dem Amateurfußball in die Zweite Liga ein gewaltiger. Zweifel, dass dieser für Saad zu früh kommen könnte, gab es bei Smith jedoch keine: „Man konnte einfach sehen, dass er eine ganz große Qualität hat, die selbst auf dem Level nicht jeder hat, und dass er etwas mitbringt, was außergewöhnlich ist.“

Olufemi Smith trainierte Elias Saad in Norderstedt. WITTERS Olufemi Smith trainierte Elias Saad in Norderstedt.

Sehr wohl überrascht ist Smith, der sich bis heute im regelmäßigen Austausch mit seinem Ex-Schützling befindet und dessen Spiele nach Möglichkeit vor dem Fernseher verfolgt, jedoch von der Art und Weise, „wie schnell er sich angepasst hat.“ Im Endspurt der vergangenen Saison verdiente er sich gleich mit seinen ersten Auftritten einen Stammplatz. Jüngst erzielte Saad, den Smith als „sehr lernwillig, wissbegierig und zielstrebig“ bezeichnet, St. Paulis erstes Saisontor, als er in Kaiserslautern (2:1) zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung traf.

FC St. Pauli: Smith beeindruckt von Saads Anpassungsfähigkeit

Als großen Vorteil mit Blick auf die rasante Entwicklung des 23-Jährigen sieht Smith den Wechselzeitpunkt im Winter. „So konnte er dieses halbe Jahr zu nutzen, um sich an das Level anzupassen. Das hat er super gemacht und kann in diesem Sommer voll in den Konkurrenzkampf um die Stammplätze einsteigen“, erklärt der 45-Jährige.

Wobei das schon fast einer Untertreibung gleicht, denn tatsächlich hat Saad seinen Stammplatz aktuell sicher. Auf rechts duellieren sich Connor Metcalfe und Oladapo Afolayan Woche für Woche um den Startplatz, Saad hingegen scheint auf der anderen Seite unantastbar. Geht es so weiter, ist sich Smith sicher, „ist die Zweite Liga sicherlich nicht das Ende.“ Wenn Saad „hart arbeitet, von Verletzungen verschont bleibt und ein bisschen Glück hat“, fragt sich Smith: „Warum soll es dann nicht noch mal eine Liga höher gehen?“