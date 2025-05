Die Mannschaft ist der Star beim FC St. Pauli und der Klassenerhalt ein Teamerfolg. Insbesondere in der Rückrunde haben die Kiezkicker bewiesen, dass sie in die Bundesliga gehören. Die zweite war die bessere Hälfte der Saison, beeindruckend und mehrmals begeisternd. Das Kollektiv hat erstklassig abgeliefert. Alle Spieler sind Siegertypen. Dennoch gibt es Gewinner und Verlierer der Rückrunde – und Pechvögel. Die Kategorie Verlierer bezieht sich darauf, dass ein Spieler etwas verloren hat in den vergangenen Monaten – etwa seinen Stammplatz, aber auch Perspektiven. Bei den Gewinnern fehlen Spieler wie Kapitän Jackson Irvine oder Eric Smith, weil sie die hohen Erwartungen erfüllten und ihren Status als Leistungsträger und Anführer untermauerten. Es ist als Kompliment zu verstehen. Einige Mitspieler verbesserten sich deutlich, manche überraschten oder setzten dicke Ausrufezeichen. Die MOPO stellt das große St. Pauli-Zeugnis aus.