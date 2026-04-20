Wie liefe die Relegation? Mehrere Ex-St. Paulianer sind mögliche Gegner

Eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist ja nicht von der Hand zu weisen. Nach aktuellem Stand der Dinge würde der FC St. Pauli als 16. der Bundesliga-Tabelle in die bei den Protagonisten so entsetzlich unbeliebte Relegation müssen und sich in Hin- und Rückspiel mit dem Dritten der 2. Liga duellieren. Nur: Wann sind die Partien eigentlich angesetzt? Und wer käme als Gegner infage? Ein Überblick.

Fest stehen natürlich längst die Termine der Relagtion. Fünf Tage nach dem Ende der regulären Saison mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 16. Mai hätte St. Pauli erneut Heimrecht am Millerntor, also am 21. Mai, was ein Donnerstag ist. Am Montag drauf (25. Mai) fände das Rückspiel beim Zweitligisten statt, Anpfiff bei beiden Partien ist um 20.30 Uhr. Die Live-Übertragungen der Begegnungen läuft bei SAT.1 sowie bei Sky.

Relegation: Noch vier mögliche St. Pauli-Kontrahenten

Was die möglichen St. Pauli-Kontrahenten angeht, so hat sich am vergangenen Wochenende ein Quartett herauskristallisiert aus zuvor fünf, vielleicht sogar sechs Kandidaten. Gänzlich aus dem Rennen verabschiedet haben sich wohl Darmstadt 98 (2:3 in Fürth) und definitiv Hertha BSC (1:1 in Braunschweig). Bleiben noch die Top Vier.

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Der FC Schalke 04 hat nach dem 4:1 über Münster als Spitzenreiter mit 61 Punkten vier Spieltage vor Schluss bereits sechs Zähler Vorsprung auf den Rangdritten und scheint den direkten Aufstieg zu schaffen. Ehe es an den drei letzten Spieltagen zu Hause gegen Düsseldorf, nach Nürnberg und in Gelsenkirchen gegen Braunschweig geht, wartet jetzt am Sonntag ein vorentscheidendes Duell beim ersten Verfolger.

Ex-Kiezkicker Tjark Scheller mit Paderborn im Rennen

Und das ist aktuell mit 58 Punkten der SC Paderborn, der am Samstagabend im Spitzenspiel bei Hannover 96 ein 1:1 erreichte und jetzt also das nächste Top-Duell vor der Brust hat. Die Ostwestfalen mit dem ehemaligen St. Pauli-Spieler Tjark Scheller haben sowieso das härteste Schlussprogramm. Denn an Spieltag 32 geht es zum derzeitigen Dritten nach Elversberg, dann dribbelt der KSC in Paderborn auf, um am letzten Spieltag in Darmstadt ranzumüssen.

St. Pauli-Profi Karol Mets im Heimspiel gegen Köln WITTERS St. Pauli-Profi Karol Mets im Heimspiel gegen Köln

Zwei ehemalige St. Paulianer im Hannover-Trikot am Start

Die SV Elversberg (55 Punkte) hatte es bereits in der Vorsaison in die Relegation geschafft und war da dramatisch durch ein Gegentor kurz vor Schluss am nächsten St. Pauli-Gegner, dem 1. FC Heidenheim, gescheitert. Neben Paderborn heißen die letzten Gegner Darmstadt und Düsseldorf auswärts und schließlich Münster zu Hause.

Vierter und letzter im Bunde sind die ehemaligen St. Pauli-Profis Elias Saad und Noah Weißhaupt mit Hannover 96 (54 Punkte). Die Niedersachsen haben von allen Kandidaten das von der Papierform her machbarste Restprogramm mit den Spielen in Karlsruhe, gegen Münster, in Bochum und gegen den Nürnberg.