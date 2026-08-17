Neue Woche, neuer Anlauf für die Mission „Erster Saisonsieg“ beim FC St. Pauli. Zumindest eines ist schon vor Spielbeginn klar: Das dritte Unentschieden wird es für den Kiezklub in dieser Saison nicht geben. So mag es vielleicht nach 90 Minuten noch stehen, aber spätestens nach 120 Minuten und einem potenziellen Elfmeterschießen wird es in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Rot-Weiss Essen ein Sieger geben.

Wer das sein wird, ist klar. Zumindest, wenn es nach Martijn Kaars geht: „Dann gewinnen wir“, kündigte der Stürmer nach dem zweiten Unentschieden der Saison gegen Holstein Kiel an. Nicht ganz so sicher war sich da Cheftrainer Marcel Rapp.

St. Pauli-Trainer Rapp warnt vor Pokal-Gegner Essen

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„Wir spielen gegen Rot-Weiss Essen, einen Drittligisten, auswärts. Ich glaube, das ist mit das schwerste Los, das man kriegen kann“, schätzte der 47-Jährige ein. „Da gibt es jetzt nichts mit rotieren, die Besten spielen“, stellte er klar. Schließlich geht es nicht nur um den Einzug in die nächste Runde, sonder auch darum, den Fans nach zwölf sieglosen Pflichtspielen in Serie wieder einen Grund zum Jubeln zu geben. Von vielen Wechseln in der Startelf ist also nicht auszugehen.

Das ist mit das schwerste Los, das man kriegen kann. Marcel Rapp

Üblich ist bei vielen Teams, dass der Ersatz-Torwart im Pokal zu Spielminuten kommt. Beim Kiezklub würde das bedeuten, dass Neuzugang Dimitar Mitov sich erstmals im St. Pauli-Dress präsentieren dürfte. Noch vor der Bekanntgabe des Transfers hatte Rapp zu verstehen gegeben, dass er sich mit dieser Entscheidung erst nach der Kiel-Partie beschäftigen wolle. Es ist zumindest eine der wenigen Positionen, auf denen eine Rotation möglich zu sein scheint.

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Dass Essen ein ernstzunehmender Gegner ist, dürfte allen klar sein. In der Relegation scheiterten die Ruhrstädter zuletzt nach einem 1:0-Hinspiel-Sieg im Rückspiel mit 0:2 an der SpVgg Greuther Fürth. Gut für St. Pauli: Mit Branimir Hrgota hat man den Matchwinner, der das 0:2 erzielte, mittlerweile in den eigenen Reihen. Der Kreativakteur weiß also, wie man Essen in K.o.-Spielen wehtut.

St. Pauli traf zuletzt in der Regionalliga auf Essen

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Zuletzt trafen die Klubs übrigens in der Saison 2006/07 aufeinander. Damals in der Regionalliga Nord. Jeweils konnte das Heimteam gewinnen. St. Pauli lief unter Trainer Andreas Bergmann unter anderem mit Timo Schultz auf. Auf den Ex-Spieler und -Trainer, der mittlerweile Cheftrainer des VfL Osnabrück ist, werden die Kiezkicker am 15. Spieltag treffen.

Timo Schultz (r.) stand bei St. Paulis 3:0-Heimsieg gegen Rot-Weiss Essen auf dem Platz. IMAGO / Oliver Hardt

Schultz war bei St. Pauli derweil der Trainer der letzten St. Pauli-Mannschaft, die die erste Pokalrunde mit dem Kiezklub nicht überstehen konnte. 2020 verlor St. Pauli in der ersten Runde mit 2:4 gegen die SV Elversberg. Aus dem Kader ist mittlerweile kein Spieler mehr Teil der aktuellen Mannschaft von Rapp.

Essen-Fans stimmen mit „Scheiß St. Pauli“-Sprechchören ein

Essen geht derweil mit frisch getanktem Selbstvertrauen in das Pokalspiel. In der 3. Liga konnte das Team von Trainer Uwe Koschinat am zweiten Spieltag gegen den TSV Havelse den ersten Dreier der Saison mitnehmen. Nach Abpfiff stimmten sich die Essen-Fans dann noch mit „Scheiß St. Pauli“-Chören auf die anstehende Pokal-Woche ein.

Insgesamt dürfte die Partie von Seiten der Fanlager äußerst brisant werden. Essen fiel zuletzt durch Sexismus- und Rassismus-Vorfälle auf. Werte, die denen von St. Paulis Fans vollkommen gegensätzlich begegnen. Im Mai hatte das ARD-Magazin „Monitor“ einen Report mit dem Titel „Wie Rechte die Fußballkurven erobern“ veröffentlicht, in dem Vorfälle wie Hitlergrüße und rassistische Rufe im Stadion dokumentiert wurden. Im Fokus stand dabei der kommende St. Pauli-Gegner, der demnach auch ein Problem mit gewalttätigen Fans hat. Auf St. Pauli wartet also aller Voraussicht nach ein heißes Spiel auf und neben dem Platz.

Gegen St. Pauli will Essen dann den ersten Pokalerfolg seit 2021 in Angriff nehmen. Vor rund fünf Jahren zogen sie nach Siegen gegen Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf und Bayer Leverkusen ins Viertelfinale ein und schieden dort gegen Holstein Kiel aus. Rapp wird also aller Voraussicht nach Recht behalten: Raum für Rotation wird sich gegen den ambitionierten Drittligisten wohl kaum bieten.