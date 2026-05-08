RB Leipzig gegen FC St. Pauli: Hier sehen Sie das Spiel live im TV

Für den FC St. Pauli geht es um alles. An den letzten beiden Spieltagen der Saison benötigt die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin weiterhin ganz dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Die Kiezkicker stehen mittlerweile auf einem direkten Abstiegsplatz, punktgleich mit dem Relegationsplatz, und haben noch zwei Spiele Zeit, um sich zumindest in die Relegation zu retten. Am 33. Spieltag ist der Kiezklub nun zu Gast bei RB Leipzig. Fans, die die Reise nach Sachsen nicht auf sich nehmen oder keine Karten für die Partie haben, können das Spiel aber trotzdem verfolgen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Partie am Samstag bei Sky, DAZN & Co. live im TV und im Stream sehen können.

Anpfiff des Spiels zwischen Leipzig und St. Pauli ist am Samstag, den 9. Mai 2026, um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig. Die Partie wird nicht im Free-TV zu sehen sein, es gibt keine kostenlose Übertragung im Fernsehen. Stattdessen zeigt Sky das Spiel live und exklusiv im Pay-TV sowie im Livestream bei Sky Go und WOW. Außerdem ist die Begegnung in der Bundesliga-Konferenz bei DAZN zu sehen. Für beide Anbieter benötigen Sie ein Abo. Einen Livestream bei Magenta TV, Amazon Prime, Netflix oder Disney Plus gibt es nicht.

RB Leipzig – FC St. Pauli: Alle Infos im Überblick

Saison : Fußball-Bundesliga 2025/26, 33. Spieltag

: Fußball-Bundesliga 2025/26, 33. Spieltag Datum : Samstag, 9. Mai 2026

: Samstag, 9. Mai 2026 Spielort : Red Bull Arena, Am Sportforum 3, 04105 Leipzig

: Red Bull Arena, Am Sportforum 3, 04105 Leipzig Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Free-TV : keine Übertragung im Fernsehen

: keine Übertragung im Fernsehen Pay-TV : Sky (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz)

: Sky (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz) Stream / Livestream : Sky Go, WOW (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz)

: Sky Go, WOW (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz) Highlights: RTL+ (nach Spielende), ARD (Samstagabend), ZDF (Samstagabend), Sport1 (Sonntag)

Die Übertragung bei Sky beginnt am Samstag um 14 Uhr auf den Sendern Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport News HD. Dort wird es mehr als eine Stunde vor Anstoß ausführliche Vorberichte zu RB Leipzig und dem FC St. Pauli geben. Um 14 Uhr startet auch die Vorberichterstattung für die Konferenz bei DAZN inklusive einer FanZone, in der die Nutzer per Chat miteinander interagieren können. Beide Plattformen bieten eine ausführliche Berichterstattung zur Bundesliga am Samstagnachmittag.

St. Pauli-Spiel in Leipzig live im TV bei Sky und DAZN

Das Spiel wird dann ab 15.30 Uhr live bei Sky Sport Bundesliga 3 HD zu sehen sein. Moderatorin im Studio ist Britta Hofmann, Experte ist der ehemalige Fußball-Nationalspieler Didi Hamann. Live-Kommentator ist Jonas Friedrich. Zusätzlich ist die Partie in der Konferenz bei DAZN zu sehen. Moderator dort ist Daniel Herzog, Experte ist Seb Kneißl. Live-Kommentator in der Konferenz ist Mario Rieker. Im Radio läuft eine Live-Reportage bei der ARD-Sportschau, in der ARD-Audiothek und im Webradio.

Im Hinspiel erzielte Martijn Kaars (l.) per Elfmeter in der Nachspielzeit den späten Ausgleich für St. Pauli. WITTERS Im Hinspiel erzielte Martijn Kaars (l.) per Elfmeter in der Nachspielzeit den späten Ausgleich für St. Pauli.

Direkt im Anschluss an das Spiel zwischen Leipzig und St. Pauli zeigen Sky und DAZN ausführliche Nachberichte, Analysen, Interviews mit Spielern und Highlights. Unmittelbar nach Abpfiff gibt es bei RTL Plus (RTL+) eine Zusammenfassung mit allen Toren und Höhepunkten. Im Free-TV ist erst ab 18.30 Uhr ein Zusammenschnitt der Partie in der ARD-„Sportschau“ zu sehen. Zudem ist das Spiel am Samstag Teil der Zusammenfassung im ZDF um 21.45 Uhr. Sport1 darf außerdem am Sonntag zwischen 6 und 15 Uhr die Highlights aller Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga zeigen. Ab Montag präsentieren das ZDF und andere Medien dann kurze Clips von allen Spielen in sozialen Netzwerken wie TikTok oder Instagram.

Wenn Sie das St. Pauli-Spiel nicht live im TV sehen können oder kein Abo bei Sky und DAZN haben, können Sie die Partie in Leipzig stattdessen kostenlos im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de erfahren Sie per Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone alle wichtigen Highlights live und kostenfrei. Unser Ticker-Reporter meldet sich am Samstag rund eine Stunde vor Anpfiff, ab 14.30 Uhr, ganz aktuell mit der Startelf beider Mannschaften.

Wer spielt? Wer fällt aus? Die möglichen Aufstellungen

Für beide Mannschaften ist es eine enorm wichtige Partie, denn sowohl Leipzig als auch St. Pauli benötigen in der Endphase dieser Saison noch Punkte. Beide Trainer werden daher sehr wahrscheinlich ihre besten Spieler aufs Feld schicken. Bei St. Pauli fehlen allerdings Karol Mets und Manolis Saliakas angeschlagen in der Startelf. Nach den Eindrücken aus dem Training in dieser Woche lassen sich die folgenden Aufstellungen vermuten:

FC St. Pauli: Vasilj – Dzwigala, Wahl, Ando – Pyrka, Irvine, Smith, Ritzka – Sinani, Fujita – Hountondji; Trainer: Blessin

RB Leipzig: Vandevoordt – Baku, Orban, Lukeba, Raum – Seiwald – Schlager, Baumgartner – Diomande, Rômulo, Nusa; Trainer: Werner

Ausfälle: Mets (Muskelverletzung), Saliakas (Muskelverletzung), Pereira Lage (Kreuzbandriss), Sands (Sprunggelenksverletzung), Spari (Syndesmoseriss) / Zingerle (Handverletzung), Banzuzi (Knieverletzung), Gebel (angeschlagen), Sani (angeschlagen)

Bilanz: Wie stehen die Chancen für St. Pauli?

Auf dem Papier hat St. Pauli mutmaßlich kaum eine Chance. Immerhin spielt der Kiezklub als Tabellen-Vorletzter gegen den Abstieg, während Leipzig auf Rang drei um den Einzug in die Champions League kämpft. Trotzdem steht für den Kiezklub mehr auf dem Spiel als für die Gastgeber, die sich für die Königsklasse in der besten Ausgangssituation befinden. Es ist also davon auszugehen, dass die Braun-Weißen nach der empfindlichen 1:2-Niederlage vergangene Woche gegen Mainz alles investieren werden, um irgendwie jeden nur möglichen Punkt im Endspurt dieser Saison zu holen.

Im Oktober 2024 warf Yussuf Poulsen (l.), damals noch im Trikot von RB Leipzig, den Kiezklub (hier Philipp Treu) aus dem DFB-Pokal. WITTERS Im Oktober 2024 warf Yussuf Poulsen (l.), damals noch im Trikot von RB Leipzig, den Kiezklub (hier Philipp Treu) aus dem DFB-Pokal.

Erstaunlicherweise ist die bisherige Bilanz zwischen St. Pauli und Leipzig außerdem sehr ausgeglichen. In acht Aufeinandertreffen in der Bundesliga, 2. Liga und im DFB-Pokal gab es in der Vergangenheit jeweils drei Siege für beide Teams sowie zwei Unentschieden. In der Bundesliga ist der Kiezklub allerdings noch sieglos gegen Leipzig, das vergangene Saison auch im DFB-Pokal erfolgreich war. Dennoch sind sich die Wettanbieter bei ihren Quoten uneinig und setzen vereinzelt auch auf den FC St. Pauli. Beim Hinspiel im Januar rettete Martijn Kaars ein ganz spätes 1:1-Remis im Millerntor-Stadion.

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