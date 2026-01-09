Rasen bespielbar, aber: St. Paulis Spiel gegen Leipzig kurz vor der Absage!

Schon im Vorfeld bangten sie alle um die Austragung der Partie. Jetzt steht eine Absage des Spiels zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig, das für Samstag um 15.30 Uhr am Millerntor angesetzt ist, kurz bevor. „Wir gehen davon aus, dass das Spiel stattfindet. Wir wollen spielen! Und bereiten uns dementsprechend vor. Darauf ist alles fokussiert. Es gibt keinen Plan B“, hatte Trainer Alexander Blessin noch am Donnerstag auf der Pressekonferenz gesagt. Jetzt ist die klare Tendenz eine andere.

Dabei steht gar nicht so sehr der Platz im Vordergrund. Nach MOPO-Informationen wäre eine Austragung des Bundesliga-Spiels auf dem Rasen des Millerntors kein Problem, auch wenn es am Freitag bisher durchgehend schneit. Vielmehr seien die Schneemassen auf den Tribünen und Dächern des St. Pauli-Stadions ein Problem. Das Räumen der Dächer dürfte auch deshalb gleichwohl problematisch wie anspruchsvoll sein, weil auf einem die große Solaranlage ist. Auch die Schneeverwehungen, die durch den starken Wind entstehen, sollen ein Problem darstellen. Noch im Laufe des Freitagmittags sei mit einer finalen Entscheidung zu rechnen.

Leipzig-Tross wollte um 17 Uhr nach Hamburg fliegen

Vor dem Testspiel zwischen St. Pauli und Werder Bremen musste erstmal das Millerntor freigeschippt werden.

Dass es mit dem Entschluss so eilig ist, hat auch etwas mit dem Reiseplan des St. Pauli-Gegners zu tun. Für 14.30 Uhr ist noch die Pressekonferenz mit RB-Trainer Ole Werner angesetzt. Um 17 Uhr wollte sich die Mannschaft eigentlich per Flugzeug auf den Weg nach Hamburg machen, wo auch der Flughafen mit dem Schnee kämpft.

Erste Wetter-Absage seit zwei Jahren

Wann die Partie nachgeholt werden könnte, ist noch völlig offen. Klar ist aber schon jetzt, dass Blessin einen Plan B benötigt für die Woche, in der das Leipzig-Spiel nachgeholt werden wird. Die Spiel-Belastung für den FC St. Pauli wird dann schließlich etwas höher.

Die letzte witterungsbedingte Absage gab es übrigens vor genau zwei Jahren. Im Januar 2024 fiel die Partie zwischen Mainz 05 und Union Berlin aus, weil die Sicherheitsbedenken aufgrund starker Eisbildung auf der Tribüne und den Anreisewegen zu groß waren. Kurz zuvor war im Dezember 2023 schon das Spiel des FC Bayern gegen Union ausgefallen, weil Schneelawinen drohten vom Dach zu rutschen.