Nach Fehlstart und Pokal-Aus trifft St. Pauli auf Arminia Bielefeld. Ein Gegner, der für Trainer Marcel Rapp und sein Team eine besondere Warnung sein sollte.

Den Saisonstart nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga hat man sich bei St. Pauli anders vorgestellt: Nach drei Spieltagen stehen bescheidene zwei Punkte, kein Sieg und Tabellenplatz 16 zu Buche. Hinzu kommt das erschreckend harmlose Pokal-Aus bei Drittligist Rot-Weiss Essen (2:0). Trotz der erfrischenden Zuversicht, die Trainer Marcel Rapp, die Spieler selbst und auch Sportchef Andreas Bornemann einheitlich ausstrahlen, sollte man in Hamburg gewarnt sein. Der nächste Gegner heißt Bielefeld (Freitag 18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de). Und die Arminia ist ein mahnendes Beispiel dafür, wie aus einem schlechten Saisonstart eine Horror-Saison werden kann.

Man sollte die Kirche im Dorf lassen, wenn erst drei von insgesamt 34 Spieltagen absolviert sind. Gerade jetzt darf man sich auf dem Kiez das Beispiel der letzten Saison zu Herzen nehmen, wo der Start in die Saison rückblickend keinesweg repräsentativ für die Platzierung am Ende der Saison war: Mit sieben Punkten (darunter der 2:0-Derby-Erfolg gegen den HSV im Volkspark) stand man nach drei Spieltagen unverhofft auf einem Champions-League-Platz. Wie die Saison danach verlaufen sollte, dies ließ sich damals noch nicht erahnen.

Doch das Ende vom Lied ist bekannt: Es folgten neun Niederlagen in Serie, am Ende stieg man als Tabellenletzter verdient ab. Die Hoffnung, dass man in diesem Jahr vieles besser machen kann, ist groß. Eben jener vierter Spieltag sorgte in der Vorsaison für die (negative) Trendwende.

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Tomoya Ando (M.) & Co. finden einfach nicht herein in die Saison. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Der Gegner für das Vorhaben, am Freitagabend alles besser zu machen, könnte passender nicht sein. So war die Arminia in der Saison 2022/2023 in einer ähnlich prekären Lage - schaffte es im Verlauf der Saison allerdings nicht, das Ruder rumzureißen.

Bielefeld stieg aus der Bundesliga ab - und wurde direkt bis in die 3. Liga durchgereicht

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Die Parallen sind verblüffend - und eine Mahnung an die Verantwortlichen des Kiezklubs: Nach zwei Jahren (wie einst St. Pauli) war für die Arminia aus Bielefeld Schluss in der Beletage des deutschen Fußballs. In der zweiten Liga sollte ein Neustart erfolgen. In Uwe Koschinat, heutiger Trainer von Pokal-Schreck Rot-Weiss Essen, kam vor Saisonbeginn ebenfalls ein neuer Mann an die Seitenlinie. Doch der Neuanfang unter Koschinat missglückte komplett.

Bielefeld landete auf Tabellenplatz 16 und verlor in den Relegationsspielen (4:0 und 1:2) deutlich gegen Herausforderer Wehen Wiesbaden. Das Debakel war perfekt und die Ostwestfalen wurden nur ein Jahr nach dem Abstieg aus der Bundesliga in die 3. Liga durchgereicht, wo sie immerhin zwei Saisons verharren mussten.

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Die Zuversicht ist da - doch es müssen dringend Punkte folgen

Man ist also gewarnt auf dem Kiez. Doch sich mit derartigen Szenarien zu beschäftigen, das tut man am Millerntor ohnehin nicht. „Ich habe gar keine Angst davor“, antwortet Marcel Rapp bei der Pressekonferenz vor dem vierten Spieltag auf die Frage, ob er Bammel habe, mit St. Pauli eine ähnliche Talfahrt wie Bielefeld zu erleben.

Zuversicht ist das Stichwort, und die herrscht rund um die Boys in Brown. „Da kann sich jetzt jeder sein eigenes Bild machen“, sagt Rapp und fügt hinzu: „Ich sehe halt drei Spiele, wo wir mehr verdient gehabt hätten, als wir bekommen haben.“

Doch Fußball ist eine Ergebnissport, das weiß Rapp selbst allzu gut: „Wenn man jetzt nur die Punkte sieht, dann muss man sagen, ja, es ist schlecht.“

Rapp hat in vier Spielen noch nie gegen Bielefeld gewonnen

Die Punkteausbeute ist zu wenig, darüber ist man sich einig. Doch der Weg aus der Krise geht nur gemeinsam – und Trübsal blasen hat noch niemandem geholfen. „Ich gehe den Weg, die Leistung zu bewerten, wohl wissend, dass die Ergebnisse zählen. Aber ich glaube daran, dass die Punkte kommen werden“, sagt Rapp.

Wünschenswert wäre, dass am Freitag Punkte in dreifacher Ausführung eingefahren und mit nach Hamburg genommen würden. Gegen Bielefeld wäre dies für Rapp im fünften Versuch das erste Mal (mit Kiel drei Niederlagen, ein Remis). Doch die Zuversicht und das Vertrauen in die eigenen Stärlen, die hat man am Millerntor.