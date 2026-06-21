Geringerer Tagessatz ist noch nicht das letzte Wort. 460.000 Euro scheinen dem Kiezklub sicher. Entscheidung fällt erst nach der WM.

Jackson Irvine gewann mit Australien 2:0 gegen die Türkei und verlor 0:2 gegen die USA. IMAGO/Peter Dovgan

Wie wertvoll sind die WM-Teilnehmer für den FC St. Pauli? Mehrere Berichte gehen von weniger Einnahmen als gedacht für den Bundesliga-Absteiger aus – doch darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Ein braun-weißes Quartett hält sich zurzeit in Nordamerika auf, um mit seinen Ländern um den FIFA-Weltpokal zu kämpfen. Für jeden Tag, den Jackson Irvine, Connor Metcalfe (beide Australien), Nikola Vasilj (Bosnien-Herzegowina) und Eric Smith (Schweden) dem Verein nicht zur Verfügung stehen, erhält St. Pauli eine Kompensationszahlung vom Weltverband.

Die FIFA hat den Wert dieser Zahlungen auf „mindestens 5000 US-Dollar“ pro Tag beziffert, das sind je nach Wechselkurs ungefähr 4300 Euro. Sollte es tatsächlich so kommen, wäre dies ein erheblicher Rückgang des Tagessatzes, der bei der WM 2022 in Katar noch bei 10.950 Dollar lag – nach aktuellem Wechselkurs etwa 9500 Euro. Auch 2018 gab es mit 8530 Dollar (7400 Euro) deutlich mehr Entschädigung für Vereine mit WM-Fußballern.

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St. Pauli bekommt mehr Geld als Werder und HSV zusammen

Statt rund 1,02 Millionen Euro wie nach der Formel von 2022 würde St. Pauli für sein Quartett nach den Berechnungen der Deutschen Kreditbank (DKB) nur 461.533 Euro erhalten – darunter befindet sich auch ein kleiner Anteil für Ex-Kiezkicker Elias Saad (Tunesien), weil die Saison 2024/25 in geringem Maße in die Berechnung einfließt. Unter den 18 (bisherigen) Bundesligisten belegt St. Pauli in der WM-Prämientabelle den neunten Rang, der Bundesliga-Absteiger erhält von der FIFA mehr Geld als Werder Bremen und der HSV zusammen. Doch der erhoffte Geldsegen fällt waohl niedriger aus.

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Millionen für Manchester und München Nach den Berechnungen der DKB erhalten Manchester City (2,11 Millionen Euro), der FC Bayern München (1,84 Millionen Euro) und Champions-League-Sieger Paris St. Germain (1,63 Millionen Euro) weltweit die höchsten Ausgleichszahlungen.

„Trotz eines höheren Gesamtfonds und einer deutlich größeren WM mit mehr Mannschaften, mehr Spielern und mehr Spielen fällt die erwartete Vergütung pro Spieler und Tag nach den aktuellen FIFA-Angaben niedriger aus als bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften“, stellt die DKB-Analyse fest.

FIFA knauserig: Geld floss teilweise in die Quali

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Das liegt zum einen daran, dass die FIFA einen Teil der Mittel ihres Club-Benefits-Programms bereits in der WM-Qualifikation ausgeschüttet hat. Und zum anderen daran, dass der Kuchen unter den abgebenden Vereinen von 48 beteiligten Mannschaften aufgeteilt werden muss. 2022 in Katar waren nur 32 Mannschaften bei der Endrunde dabei. Die FIFA hat sich jedenfalls noch nicht dazu entschlossen, aus den Rekordeinnahmen des XXL-Turniers mehr an die Vereine abzutreten.

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Wie viel Geld am Ende tatsächlich nach St. Pauli fließt, hängt davon ab, wie lange Irvine und Co. mit ihren Teams im Turnier verbleiben. Alle drei Teams mit aktuellen St. Pauli-Spielern haben gute Chancen, zumindest die erste K.o.-Runde zu erreichen. Zudem gibt die FIFA ihre endgültige Berechnungsgrundlage für die Ausgleichszahlungen erst nach Abschluss des Turniers bekannt. Transparenz in finanziellen Dingen wäre für den Weltverband ja auch etwas Neues.





Es könnten also auch mehr als die 5000 Dollar pro Spieler und Tag werden. Die DKB-Analyse rechnet allerdings nur mit „geringfügigen“ Abweichungen. Daumen drücken für Irvine, Metcalfe, Smith und Vasilj lohnt sich für St. Pauli auf jeden Fall – nur wie sehr, das ist noch die Frage.