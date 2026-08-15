Eine Rote Karte im Nordduell zwischen St. Pauli und Holstein Kiel sorgte auch nach dem Spiel für Fragen. Was wirklich passierte.

Es war ein Aufreger, den die wenigsten so richtig mitbekommen hatten, vor allem nicht, was passiert war. Nach einer Stunde des nicht nur aufgrund des Wetters heißen Nordduells zwischen dem FC St. Pauli und Gastgeber Holstein Kiel (2:2) war Schiedsrichter Max Burda nach einer Spielunterbrechung in Richtung Kieler Bank gelaufen und hatte die Rote Karte gezückt.

Für wen, war zunächst unklar. Die Frage nach dem Warum blieb noch länger offen, was auch daran lag, dass ein von TV-Sender Sky bei Burda angefragtes Interview vom Unparteiischen abgesagt worden war.

Rote Karte gegen Kiels sportlichen Leiter Meinhardt im Spiel gegen St. Pauli

Anzeige

Die MOPO hakte nach dem Spiel nach. Die Rote Karte hatte der Referee aus Berlin dem Sportlichen Leiter der Kieler, Kevin Meinhardt, gezeigt. Dieser hatte sich nach einer aus seiner Sicht falschen Entscheidung Burdas nicht nur lautstark beim Vierten Offiziellen Leonidas Exuzidis beschwert, sondern soll diesen dabei auch noch mit einer Hand geschubst haben.

Schiedsrichter Max Burda Witters

Eine körperliche Konfrontation: grenzüberschreitend, wenngleich es nur ein leichter Schubser gewesen sein soll. Exuzidis meldete den Vorfall per Funk an Burda und dieser zeigte Meinhardt daraufhin Rot (59.).

Anzeige

Kiels Balzi hat nach Foul an Ando Glück, dass er nicht Gelb-Rot sieht

Beinahe hätte es noch einen zweiten Platzverweis im Spiel gegeben. In der 73. räumte der bereits verwarnte Kieler Guillermo Balzi ziemlich rüde St. Pauli-Verteidiger Tomoya Ando an der Seitenlinie ab, nachdem es zuvor schon einige hitzige Szenen auf dem Feld gegeben hatte und die Emotionen hochgekocht waren. Burda schnappte sich den Argentinier, beließ es allerdings bei einer deutlichen Ermahnung, womit nicht jeder auf der Bank der Gäste einverstanden war.

Anzeige

Ein Platzverweis zu diesem Zeitpunkt und angesichts der großen Hitze hätte das Spiel beeinflusst. Glück für Balzi und Kiel – und es sprach Bände, dass Holstein-Coach Tim Walter seinen Mittelfeldmann direkt danach auswechselte.