Rätsel um Vertragslaufzeit: St. Pauli macht Verpflichtung von Eric Smith offiziell

Der FC St. Pauli hat die feste Verpflichtung von Eric Smith, von der die MOPO bereits berichtet, jetzt offiziell gemacht. Rätselraten gibt es indes über die Vertragslaufzeit, die – aus welchen Gründen auch immer – in der Mitteilung nicht genannt wird.

Der zur Jahreswende aus Belgien gekommene Schwede stand viermal in der Startelf, alle vier Begegnungen konnte der FC St. Pauli siegreich gestalten (4:3 in Heidenheim, 2:1 gegen Sandhausen, 2:1 in Nürnberg, 3:2 gegen Darmstadt). Dann erwischte es ihn an der Wadenmuskulatur, der defensive Mittelfeldspieler fiel über zwei Monate lang aus und wurde während dieser Zeit von Rico Benatelli glänzend vertreten. Smith feierte nun mit seiner Einwechslung gegen Fürth sein Comeback.

Eric Smith hatte für viel Stabilität beim FC St. Pauli gesorgt



Mit seiner körperlichen Präsenz und der stoischen Ruhe am Ball hatte der 1,92-Meter-Mann für viel Stabilität gesorgt. Schon früh hatte sich angedeutet, dass St. Pauli die Kaufoption (man spricht von rund 600.000 Euro) ziehen wollen würde.

„Eric hat ein Element in unser Team gebracht, das uns bis dahin gefehlt hatte“, sagte Sportchef Andreas Bornemann. „Er spielt in unseren Kaderplanungen für die kommenden Jahre eine wichtige Rolle.“ Ins selbe Horn stieß Trainer Timo Schultz: „Eric hat sich in sehr kurzer Zeit zu einem wichtigen Teil unserer Mannschaft entwickelt, gleichzeitig sehen wir noch großes Potential in ihm.“

Eric Smith hat „einfach Spaß“ beim FC St. Pauli



Und auch der Spieler selbst ist erleichtert zu wissen, was ihm die Zukunft bringen wird. „Es macht einfach Spaß, für diese Mannschaft auf dem Platz zu stehen und ich bin gespannt auf die weitere Entwicklung.“ Was bislang gefehlt habe, waren die Fans. „Aber vor ihnen kann ich in Zukunft dann hoffentlich noch oft spielen.“