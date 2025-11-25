Pyrka raus, Saliakas fehlt: Droht St. Pauli im Jahresendspurt eine klaffende Lücke?

Er saß in Höhe der Mittellinie vor der Haupttribüne auf dem Hosenboden und kam nicht mehr hoch. Nichts ging mehr bei Arkadiusz Pyrka am Sonntag in Minute 72 beim Spiel des FC St. Pauli gegen den 1. FC Union Berlin (0:1), schnell signalisierten die behandelnden Mediziner das Wechsel-Zeichen gen Bank. Aber wie schlimm hat es den Polen erwischt? Und droht dem Kiezklub vorm Jahresendspurt eine klaffende Lücke auf der rechten Außenbahn?

Immerhin: Pyrka humpelte nicht, als er sich wieder erhoben hatte, und musste auch nicht gestützt werden. Das machte Hoffnung, dass es nicht so wild sein könnte beim an dem Tag einzigen nominellen Profi für diese Position. Denn sein Konkurrent, Manolis Saliakas mit Namen, fehlt bereits seit Wochen wegen einer Adduktorenblessur und stand entsprechend auch nicht im Kader.

Connor Metcalfe bei St. Pauli eingewechselt

Ersetzt wurde Pyrka dann von St. Paulis Hans Dampf in allen Gassen. Und Connor Metcalfe machte seine Sache in der Schlussphase der Begegnung durchaus brauchbar, war gut ins Spiel eingebunden, hatte viele Ballkontakte und wirkte sehr tatendurstig. Tatsächlich hat der Australier, der auf so vielen Positionen kicken kann, rechts defensiv mit seine besten Partien in Braun-Weiß gemacht. Dennoch: Metcalfe ist und bleibt nur dann eine Lösung, wenn sonst keiner kann. Und es wäre angesichts des anstehenden Programms bis Weihnachten suboptimal, wenn sonst keiner könnte.

Aber das steht offenbar nicht zu befürchten. Nach MOPO-Informationen erfolgte Pyrkas Auswechslung vor allem aus präventiven Gründen, der 23-Jährige hatte nach einem engagierten und intensiven Vortrag über Krämpfe in beiden Waden geklagt. Um muskuläre Folgen zu verhindern, wurde er schließlich rausgenommen. Und es gibt noch weiteren Grund zum Aufatmen bei Braun-Weiß, denn wenn am Mittwoch die Vorbereitung aufs Bayern-Spiel beginnt, soll auch Saliakas wieder dabei sein. Der Grieche hatte schon das Spielersatztraining am Montag komplett absolvieren können.