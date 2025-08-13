Prominente Unterstützung für St. Paulis Ahlstrand: „Er kann stolz auf sich sein“

Sie würden ihn gern behalten, so viel steht fest. Zwar wartet Erik Ahlstrand beim FC St. Pauli auch eineinhalb Jahre nach seiner Verpflichtung noch auf den finalen Durchbruch, doch den Glauben daran haben sie beim Kiezklub längst noch nicht verloren. Gestärkt wird der Schwede nun von einem Landsmann.

„Ich kannte ihn nicht, bevor er hierher kam, aber wir kommen aus der gleichen Stadt und haben offensichtlich einiges gemeinsam“, erzählte Eric Smith. Also sei es seine Aufgabe, ihm so viel zu helfen, wie es geht – wobei das nur bedingt vonnöten sei. „Er ist ein junger Mann und sehr klar im Kopf“, urteilte der 28-Jährige über den fünf Jahre jüngeren Kollegen. „Er weiß, was er tun muss, und er hat sich die ganze Zeit über sehr professionell verhalten, auch wenn er noch nicht so viel gespielt hat, seitdem er hier angekommen ist.“

Erik Ahlstrand fehlt bei St. Pauli noch der letzte Schritt

Die Startschwierigkeiten findet Smith durchaus nachvollziehbar. „Zu Beginn musste er alles erst einmal kennenlernen. Und natürlich ist es ein anderes Niveau als die schwedische erste Liga“, befand er. Inzwischen aber habe Ahlstrand ein Duftmarke gesetzt. „Er weiß, was er zu tun hat, um diesen letzten Schritt zu machen, um dann konkurrieren zu können. Und ich denke, er hat gezeigt, dass er das kann.“

Ergo hofft Smith auf Ahlstrands Verbleib und bietet seine Unterstützung an. „In meiner Rolle kann er mich jederzeit ansprechen und ich werde mit ihm reden und ihm so viel helfen, wie es mit meiner Erfahrung möglich ist“, sagte der Vize-Kapitän, der seinen Landsmann im Vergleich zur eigenen Laufbahn sogar im Vorteil wähnt: Um ehrlich zu sein, seine Einstellung ist besser, als es meine in seinem Alter war. Er kann stolz auf sich sein.“