Er war St. Paulis Entdeckung der Sommervorbereitung. Teenager Nick Schmidt gilt seitdem als eines der vielversprechendsten Kiezklub-Talente, hat nun seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben – aber der nächste Schritt ist alles andere als ein Selbstläufer, sondern erfordert harte Arbeit und Geduld. Es ist ein Spagat zwischen Bundesliga-Höhenluft und Viertliga-Alltag im Tabellenkeller. Wo sieht sich Schmidt selbst? Die MOPO hat mit ihm gesprochen.



