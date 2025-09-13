mopo plus logo
Nick Schmidt bei einem Spiel des FC St. Pauli II

Der gebürtige Kieler Nick Schmidt (18) spielt aktuell für St. Paulis U23 und Japans U20-Nationalteam. Foto: IMAGO/Niklas Heiden

paidProfi-Vertrag für St. Paulis Aufsteiger-Typ: Jetzt spricht Nick Schmidt (18)

Er war St. Paulis Entdeckung der Sommervorbereitung. Teenager Nick Schmidt gilt seitdem als eines der vielversprechendsten Kiezklub-Talente, hat nun seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben – aber der nächste Schritt ist alles andere als ein Selbstläufer, sondern erfordert harte Arbeit und Geduld. Es ist ein Spagat zwischen Bundesliga-Höhenluft und Viertliga-Alltag im Tabellenkeller. Wo sieht sich Schmidt selbst? Die MOPO hat mit ihm gesprochen.

