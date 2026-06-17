Poker mit Wolfsburg: Diese Ablöse soll St. Pauli für Hauke Wahl verlangen

Seit Monaten bekundet Wolfsburg Interesse an St. Paulis Hauke Wahl. Der Kiezklub fordert offenbar eine hohe Ablöse – und das kann niemanden wundern.

Fabian Reese (l.) wechselt für acht Millionen Euro von Hertha nach Wolfsburg. Folgt ihm Ex-Kollege Hauke Wahl (r.) für über zwei Millionen Euro? Imago/Oliver Ruhnke

Über Monate hinweg hat der VfL Wolfsburg beim FC St. Pauli alle auf Trab gehalten. Erst als Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt, dann als Interessent an Profi Hauke Wahl und den seinerzeit noch amtierenden Coach Alexander Blessin. Auch in der kommenden Saison wird man sich bekanntlich begegnen, allerdings nach Stand der Dinge ohne getauschtes Personal.

Lange hatten sich die Niedersachen mit Blessin intensiv beschäftigt, er galt als Wunschkandidat auf den Trainerposten – bis Verls Tobias Strobl auf die Liste kam und schließlich das Rennen machte. Noch weit bevor die Wölfe sich in Person von Neu-Geschäftsführer Sport Dieter Hecking um einen Nachfolger für den Übungsleiter Dieter Hecking kümmern mussten, war der Name Hauke Wahl präsent. Das ist er auch weiterhin, allerdings nicht mehr in vorderster Front (MOPO berichtete).

Zahlt Wolfsburg zwei Millionen Euro Ablöse für Wahl?

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Was – und das hatten die Hamburger schon zu Beginn des Flirts im März nicht anders erwartet – am schnöden Mammon liegt. Nicht, dass man in Wolfsburg zu wenig davon hätte, im Gegenteil. Aber dass der VfL mit einem sechsstelligen Angebot gar nicht erst vorstellig werden müsse, hatte Sportchef Andreas Bornemann den dortigen Verantwortlichen schon beim ersten (und nach MOPO-Informationen bisher einzigen) Vorsprechen deutlich zu verstehen gegeben. Der „Kicker“ schreibt nun von „deutlich über zwei Millionen Euro“, die St. Pauli angeblich aufs Wahl-Preisschild geschrieben habe.

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St. Pauli-Konkurrent VfL zahlt acht Millionen Euro für Reese

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Was angesichts eines erst im vergangenen Herbst vorzeitig verlängerten Vertrags einer Identifikationsfigur nachvollziehbar erscheint. Zumal der VW-Klub naturgemäß in keiner guten Verhandlungsposition ist, weil sich die Gegenpartei sicher sein kann, keinem nackten Mann in die Tasche greifen zu wollen. Einzig falls ein Verein dringend Einnahmen benötigt, wie zum Beispiel Hertha BSC, ändert das was an den Voraussetzungen. Wobei der VfL – das wurde am Montag bekannt – für den bald 29-Jährigen Fabian Reese immer noch schlanke acht Millionen Euro auf den Tisch legen muss.