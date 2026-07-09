Mit dem Australier Sam Klein, Innenverteidiger Marcus Mathisen (Dänemark) und nun Branimir Hrgota (Schweden) stehen neben einigen Rückkehrern die ersten drei Transfers für St. Pauli fix fest. Dabei sind alle drei Neuverpflichtungen keine deutschen Staatsbürger – und passen damit ins Beuteschema des Kiezklubs.

St. Paulis Neuzugänge Branimir Hrgota (l.) und Samuel Klein sind nur zwei der vielen ausländischen Spieler im Kader von Marcel Rapp. Witters

Während sowohl Top-Neuzugang Hrgota (Greuther Fürth) als auch Mathisen (Magdeburg) das deutsche Unterhaus bestens kennen, ist es für Klein, der für seine Eingewöhnung noch ein wenig Zeit braucht, die erste Station in Europa. Allgemein ist der aktuelle Kader von Trainer Marcel Rapp mit einer Menge ausländischer Spieler gespickt, die oft sogar erstmalig in Deutschland professionell Fußball spielen. Bei keinem anderen Klub ist die Legionärs-Quote so hoch, wie beim FC St. Pauli.

St. Pauli beschäftigt nur fünf deutsche Spieler

Zum Trainingsauftakt vor genau zwei Wochen hatte Rapp gegenüber den anwesenden Medienvertretern noch scherzhaft gesagt: „Also der Trainer ist schon mächtig auf Englisch zu reden, aber er nimmt sich auch das Recht raus, eine Ansage auch mal auf Deutsch zu machen.“ Ein Mix aus Deutsch und Englisch sollte es werden. Die Ansagen ausschließlich auf Deutsch zu machen, dies ist beim internationalen Haufen auf St. Pauli allerdings wenig zielführend.

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Schaut man auf den aktuell aus 28 Spielern bestehenden Kader von St. Pauli, findet man dort mit Ben Voll, Louis Oppie, Lars Ritzka, Marwin Schmitz und Wissou Kaba lediglich fünf Profis, die ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Hinzu kommt der Deutsch-Japaner Nick Schmidt, der als japanischer Junioren-Nationalspieler allerdings auch zu den Legionären gezählt wird.

St. Pauli mit dem höchsten Legionärs-Anteil im deutschen Profi-Fußball

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Der Legionärs-Anteil liegt damit bei 82,1 Prozent. Kein einziger Zweitliga-Konkurrent kommt auf einen derart hohen Wert. Auf Platz zwei folgt der VfL Wolfsburg mit 64,1 Prozent. Die anderen Klubs liegen zum Teil deutlich dahinter.

Auch in der Bundesliga gibt es keinen Klub, der mit St. Pauli mithalten kann. Hier liegt Bayer Leverkusen mit einem Legionärs-Anteil von 75 Prozent vorn.

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Die fünf Spieler umfassende Fraktion der deutschen Spieler ist übrigens auch nur knapp die am stärksten vertretene im Kader. Japan (Fujita, Ando, Hara, Schmidt) folgt mit vier Spielern dahinter, gleichauf auf Platz drei liegen Australien (Irvine, Metcalfe, Klein), Schweden (Smith, Ahlstrand, Hrgota) und Österreich (Nemeth, Robatsch, Spari).