Philipp Tschauner: Ex-St. Pauli-Keeper kehrt zurück ans Millerntor

Ab 2012 stand Philipp Tschauner dreieinhalb Jahre zwischen den Pfosten des Kiezklubs, wurde seinen Job dann an Robin Himmelmann los und flüchtete 2016 nach Hannover. Mit 96 stieg er 2017 in die Bundesliga auf, seit diesem Winter ist er die Nummer eins in Ingolstadt.

Tschauner (33) steht heute wieder im „Millern-Tor“, in dessen Miniatur-Ausgabe er mit seiner kleinen Figur auf Lebzeiten die Nummer eins sein wird. Der 1,96-Meter-Hüne freut sich auf das Wiedersehen – dem zweiten nach dem 0:0 mit Hannover in der Saison 2016/17: „St. Pauli ist ein toller Klub. Spieler wie Benedikt Pliquett, Fabio Morena, Florian Bruns oder Marius Ebbers haben schnell dafür gesorgt, dass ich das, was den Verein ausmacht, verinnerlicht und geliebt habe.“

Absolutes Highlight für ihn ist sein Kopfballtor zum 2:2 in der Nachspielzeit gegen Paderborn am 1. April 2013: „Als Keeper vergisst man so etwas nie.“ Sein Ende bei den Braun-Weißen tat allerdings weh: „Es war nicht fair, wie man mit mir nach dreieinhalb Jahren als Leistungsträger und Persönlichkeit umgesprungen ist. Plötzlich wurden alle wichtigen Entscheidungen gegen mich getroffen. Dies wurde St. Pauli-untypisch nicht offen kommuniziert, leider lief alles heimlich, still und leise ab.“

Auch in Hannover passierte Tschauner das. Als Aufstiegs- und danach als Stammkeeper in der Bundesliga, der großen Anteil am Klassenerhalt 2018 hatte, wurde ihm plötzlich der bisherige Ersatzkeeper Michael Esser vor die Nase gesetzt. Tschauner: „Ich wusste bis zuletzt nicht, was ich falsch gemacht habe, obwohl ich Ehrlichkeit vertragen kann.“

Jetzt ist er umso glücklicher: „Es tut gut, wieder gebraucht zu werden.“ Mit ihm holte der FCI drei Siege aus vier Spielen. Tschauner geht fest vom Klassenerhalt aus, sagt aber: „Es wird ein Kampf für uns bis zum 34. Spieltag werden.“ St. Pauli sieht er als Wundertüte – System, Auf- und Einstellung seien nicht absehbar: „Das, was St. Pauli in der Hinrunde erfolgreich gemacht hat, ist abhanden gekommen. Im letzten Heimspiel gegen Aue fehlten Wille und Leidenschaft. Jetzt wollen die Jungs zeigen, dass es auch anders geht. Ich erwarte sie aggressiv. Trotzdem haben wir den Anspruch zu gewinnen.“

