„Penibelst drauf achten“: Was St. Paulis Neue schnell lernen müssen

Schon in den ersten Trainingseinheiten der Saisonvorbereitung und auch im ersten Testspiel war und ist zu sehen, warum der FC St. Pauli den ein oder anderen Spieler in diesem Sommer verpflichtet hat. Auffällig ist die erhöhte Geschwindigkeit. Wenngleich Tempo nicht alles ist und Profis viel mehr mitbringen müssen, um für die Kiezkicker eine Verstärkung zu sein, wie Sportchef Andreas Bornemann immer wieder betont, fällt die Schnelligkeit der neuen Offensivkräfte ins Auge.

Schnellster Spieler im Kader ist auf Anhieb (und wenig überraschend) Ricky-Jade Jones, der in diesem Sommer vom englischen Drittligisten Peterborough United zum Bundesligisten gewechselt ist. Der Stürmer ist ein furioser Sprinter. Trainer Alexander Blessin bescheinigt dem 22-Jährigen nach den ersten Tagen der Zusammenarbeit eine „unglaubliche Geschwindigkeit“, merkte nach dem 10:0-Testspielsieg gegen Grün-Weiß Firrel aber auch kritisch an: „Er muss sie aber auch noch mehr nutzen.“ Heißt: Mehr steil gehen, mehr Tiefenläufe anziehen und nicht so oft fallenlassen und dem ballführenden Mitspieler entgegenkommen.

Ricky-Jade Jones und Mathias Pereira Lage und die Läufe

Auch Offensiv-Allrounder Mathias Pereira Lage (28) verfüge über einen „guten Speed“, weiß der Coach, aber auch bei dem Franzosen mit portugiesischen Wurzeln wolle er bei den Läufen „mehr Tiefgang“ sehen. Es gehe darum, neue Räume zu erschließen, aufzureißen und sich nicht in bereits besetzte fallen zu lassen, schon gar nicht zu tief.

„Da werden wir penibelst drauf achten, dass wir immer wieder Tiefenläufe ansetzen“, betont Blessin. Das gehe dann „in Fleisch und Blut über in den nächsten Wochen.“ Man könnte auch sagen: Sie müssen richtig laufen lernen – für den St. Pauli-Fußball.

Schnell sein, aber auch schnell lernen – das ist die Devise. Es gilt, sich das Spiel der Kiezkicker mit den anspruchsvollen Anforderungen und komplexen Strukturen anzueignen, es Schritt für Schritt zu verinnerlichen. In erster Linie geht es um die richtigen Laufwege. Wenn die dann schnell zurückgelegt werden, umso besser. Das ist das Ziel.

Denn eines steht für Blessin fest: In der Kategorie „Speed“ war es in der vergangenen Saison vom Aufsteiger „in der Summe zu wenig.“ St. Pauli hat mit Jones, Pereira Lage und auch dem neuen Mittelstürmer Andréas Hountondji Offensivspieler verpflichtet, die Dynamik und Geschwindigkeit mitbringen. Gemeinsam wird daran gearbeitet, sie richtig einzusetzen – und mit Saisonstart: gewinnbringend.