Aus der Musikbranche: Überraschender Neuzugang für den FC St. Pauli

Auf den Abgang folgt der Neuzugang: Wilken Engelbracht, Kaufmännischer Leiter des Kiezklubs, wird den FC St. Pauli am Saisonende verlassen. Das kündigte der Kiezklub bereits zu Beginn des Monats an. Zumindest indirekt hat man nun einen Nachfolger gefunden, der die neu geschaffene Position als Geschäftsleiter Vermarktung & Vertrieb übernehmen wird: Patrick Mushatsi-Kareba wird den Posten ab März ausführen. Erfahrungen hat er u.a. als CEO von Sony Music Entertainment GSA.

Wie der FC St. Pauli am Montagnachmittag mitteilte, konnte man Engelbrachts Nachfolge, die es so konkret eigentlich gar nicht gibt, nun offiziell bestätigen: Patrick Mushatsi-Kareba übernimmt die neu geschaffene Position als Geschäftsleiter Vermarktung & Vertrieb.



„In dieser Funktion verantwortet er künftig sowohl die strategische Weiterentwicklung der Vermarktung als auch den gesamten Vertriebsbereich des Vereins inklusive des Merch-Geschäfts“, heißt es in der Pressemitteilung. „Mit dieser Bündelung verzahnt der FC St. Pauli mehrere Bereiche, um bestehende Erlösstrukturen weiterzuentwickeln, neue Potenziale zu erschließen und die besondere Positionierung des Vereins national wie international zu stärken.“

FC St. Pauli stellt Patrick Mushatsi-Kareba vor

Wer ist der Neue? In der Mitteilung heißt es weiter: „Patrick Mushatsi-Kareba verfügt über langjährige Erfahrung, war unter anderem CEO von Sony Music Entertainment GSA, in leitenden Funktionen bei Universal Music und Apple, hat strategische Transformationsprozesse begleitet, Marken weiterentwickelt, internationalisiert und neue Geschäftsmodelle in einem sich dynamisch wandelnden Marktumfeld geschaffen.“ Klingt wie ein ideales Duett, der FC St. Pauli und der Mann aus der Musikbranche, der ganz viel Markenverständnis mitbringt.



Seinen umfangreichen Erfahrungsschatz soll der gebürtige Mainzer, der jedoch in Frankfurt am Main aufgewachsen ist, nun an der Elbe unter Beweis stellen: „Er bringt damit umfassende Erfahrung im Aufbau belastbarer Vertriebsstrukturen sowie in der Verbindung von kultureller Positionierung und wirtschaftlicher Entwicklung mit ans Millerntor. Diese Erfahrungen sollen nun gezielt in die wirtschaftliche Entwicklung des FC St. Pauli einfließen.“

Vizepräsidentin Hanna Obersteller, im Präsidium verantwortlich für die Säule Wirtschaft, erklärte, dass man sich bewusst dafür entschieden habe, die Position mit jemanden zu besetzen, der nicht aus dem klassischen Fußballgeschäft kommt: „Der FC St. Pauli geht bewusst neue Wege. Wir wollen neue Impulse setzen und unsere wirtschaftliche Entwicklung eng mit unserer Rolle als gesellschaftspolitischer und kultureller Akteur verbinden. Patrick Mushatsi-Kareba bringt die strategische Weitsicht und Offenheit mit, um genau diese Verbindung weiterzuentwickeln und mit neuen Ideen zu füllen.“

Mushatsi-Kareba freut sich, den Kiezklub „wirtschaftlich nachhaltig weiterzubringen“

St. Paulis Neuzugang blickt seiner neuen Aufgabe mit Freude entgegen: „Der FC St. Pauli steht für Verantwortung, Haltung, eine starke Marke und enorme Potenziale. Diese Identität ist eine besondere Grundlage für wirtschaftliche Entwicklung. Ich freue mich riesig darauf, gemeinsam mit den Teams bestehende Partnerschaften auszubauen, neue Wege im Vertrieb zu gehen und die Marke FC St. Pauli wirtschaftlich nachhaltig weiterzubringen.“



Wie gut die Harmonie zwischen dem Klub und Mushatsi-Kareba ist, wird sich eher früher als später zeigen. Schon ab März wir der 52-Jährige für den Verein tätig sein und „sich zunächst in die Bereiche einarbeiten“.