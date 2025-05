„Passt für mich“: St. Pauli-Abgang hat einen neuen Klub

Das eine Jahr in Hamburg hatte für ihn von Beginn an unter keinen guten Vorzeichen gestanden, jetzt startet Robert Wagner 100 Kilometer weiter nördlich einen neuen Versuch: Vom SC Freiburg wird der ehemalige St. Paulianer für die kommende Saison an Absteiger Holstein Kiel verliehen.

Wagner war im vergangenen Sommer als absoluter Wunschspieler von Fabian Hürzeler verpflichtet worden. Doch nur wenige Tage, nachdem der Deal eingetütet worden war, zog es den Trainer zu Brighton & Hove Albion, was für den hoch eingeschätzten Defensivmann natürlich weit weg von optimal gewesen ist. Entsprechend schwer kam er – wie die gesamte Mannschaft nach dem Trainerwechsel – in die Gänge, eine im Test bei Eintracht Braunschweig erlittene Muskelverletzung tat ihr Übriges.

Nur 403 Erstliga-Minuten für Robert Wagner auf St. Pauli

Erst gegen Saisonende wurde Wagner wieder fit, kam noch zu ein paar Joker-Einsätzen. Insgesamt 403 Erstliga-Minuten, verteilt auf ein Dutzend Partien, entsprachen unterm Strich weder den Erwartungen des 21-Jährigen noch denen des SC Freiburg oder des FC St. Pauli. Relativ früh war klar, dass die eh nur für eine Saison vorgesehene Leihe keine Fortsetzung finden würde.

Eigentlich hatte Freiburg den Mittelfeldakteur für die kommende Serie schon so weit erhofft, dass er beim SC in den Konkurrenzkampf würde eingreifen können. Daran war nun natürlich nicht zu denken, also steht für Wagner der nächste Tapetenwechsel an. Nach der SpVgg Greuther Fürth und St. Pauli wird Kiel seine dritte Leih-Station in Folge.

„Die Art und Weise, wie bei Holstein Fußball gespielt wird, passt zu mir“, wird er in der offiziellen Mitteilung zitiert. „Diese Tatsache und die Perspektive für die neue Saison, die mir von den sportlich Verantwortlichen aufgezeigt wurde, haben mich davon überzeugt, dass dieser Schritt nach Kiel der richtige für mich und meine fußballerische Entwicklung ist.“