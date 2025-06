Ominöses Interesse aus Frankreich: Muss St. Pauli wirklich um Eric Smith bangen?

Sommerzeit = Transferzeit. Hochkonjunktur für Spielerwechsel und Vertragspoker, für heiße News und oft auch heiße Luft. Die Gerüchteküche kocht. Manchmal ist etwas dran, viel zu oft aber auch nicht. Der FC St. Pauli ist seit seiner Bundesliga-Rückkehr mehr denn je Teil dieses Spiels. Zum Wochenstart wurde aus Frankreich vermeldet, Olympique Lyon habe großes Interesse an einer Verpflichtung von Eric Smith. Der Defensiv-Stratege stehe ganz oben auf einer Liste. Was ist dran? Muss der Kiezklub wirklich einen vorzeitigen Abgang des Schweden befürchten? Und: Darf Lyon überhaupt Spieler verpflichten?

Während St. Paulis Interesse am französischen Stürmer Mathias Pereira Lage von Stade Brest nach MOPO-Informationen Tatsache ist und der Kiezklub konkret an einer Verpflichtung arbeitet, gibt es bei Smith und Lyon viele Fragezeichen.

Fakt ist, dass Olympique Verstärkungen für die Innenverteidigung sucht – und angeblich auf dem Kiez zumindest fündig geworden ist. Unter der Headline „OL jagt Eric Smith“ berichtet das Portal „Foot Mercato“ nach eigenen Angaben „exklusiv“, dass der 28-Jährige in den Personalplanungen des Tabellensechsten der französischen Liga „Priorität“ habe. Allerdings sei der Klub dabei noch nicht konkret geworden. Weiter heißt es, Lyon „beobachtet Eric Smith genau“. In der letztjährigen Sommervorbereitung spielten St. Pauli und Olympique übrigens gegeneinander.

Beim Kiezklub werden Gerüchte generell nicht kommentiert, auch nicht, wenn sie eigene Spieler mit laufenden Verträgen betreffen, aber in Alarmstimmung scheint die Meldung aus Frankreich, die sich naturgemäß schnell verbreitet hat, niemanden zu versetzen.

Dass sich andere, auch namhafte und internationale, Vereine für Smith interessieren, ist kein Wunder. Er hat eine starke Bundesligasaison gespielt, 32 Ligaspiele (ein Tor, eine Vorlage) in der Zentrale der Abwehrkette und im letzten Saisondrittel im defensiven Mittelfeld absolviert, und war bei der erfolgreichen Mission Klassenerhalt des Aufsteigers einer der wichtigsten und entscheidenden Akteure bei den Braun-Weißen. Seine Rolle als Stellvertreter von Kapitän Jackson Irvine unterstreicht seine Führungsqualitäten.

Ein Spielertyp wie Eric Smith ist per se interessant. Aber er weiß, was er an St. Pauli hat. WITTERS