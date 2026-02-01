Zurück nach England: Oladapo Afolayan wird den FC St. Pauli verlassen

Es zog sich bis kurz vor Ultimo, findet dann aber doch noch in der regulären Spielzeit statt: Noch ist es zwar nicht offiziell, aber am Deadline Day wird der FC St. Pauli noch einen Abgang zu vermelden haben. Nach langer Suche nach einem neuen Klub ist Oladapo Afolayan in seinem Heimatland fündig geworden.

Auf dem Kiez hatte der Aufstiegsheld, der insgesamt 93 Mal das braun-weiße Trikot getragen und dabei 16 Treffer (plus sieben Assists) erzielt hat, schon seit Monaten keine Perspektive mehr. Mit Trainer Alexander Blessin hatte der vor exakt drei Jahren verpflichtete Offensivmann von Beginn an ein ausbaufähiges Verhältnis, das man spätestens nach Afolayans anklagenden Worten im Anschluss ans letzte Saisonspiel der Vorsaison als gestört bezeichnen konnte.

Afolayan spielte letztmals im November für St. Pauli

Zwar rafften sich beide Parteien im Sinne des großen Ganzen noch einmal auf und versuchten sich an einer konstruktiven Zusammenarbeit. Das Kind war allerdings in den Brunnen gefallen, fortan nahm man das Miteinander von außen vor allem noch als Belastung war, zumal sich weitere Vorfälle ereigneten. Am 1. November, beim deprimierenden 0:4 zu Hause gegen Gladbach, stand Afolayan (28) letztmals in St. Paulis Startelf. Es sollte, das weiß man jetzt, generell sein Abschiedsspiel gewesen sein. Seitdem kam keine weitere Einsatzminute hinzu.

Der Stürmer wechselt nach Blackburn

Daran hätte sich auch in Zukunft nichts geändert, weswegen von beiden Seiten eine Trennung in der Transferphase angestrebt worden war. Die wird nun am Montag offiziell in die Tat umgesetzt werden, so Afolayan denn den Medizincheck besteht, aber davon ist auszugehen. Der Flügelspieler wird bei den Blackburn Rovers unterkommen, dem Drittletzten der englischen Championship (2. Liga). Trainer dort ist mit Valérien Ismael ein alter Bekannter aus aktiven Zeiten, der Franzose spielte für Werder Bremen, den FC Bayern und Hannover 96.

Da der Vertrag in Hamburg nur noch bis zum Sommer gültig gewesen ist und man gemeinhin um den Umstand wusste, dass St. Pauli den Spieler würde abgeben wollen, dürfte der Kiezklub nur eine vergleichsweise geringe Ablösesumme für Afolayan kassieren, vermutlich im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich. Viel wichtiger aber dürfte allen Beteiligten sein, dass nun endlich wieder Ruhe einkehren kann – wenn man sich allseits darauf besinnt, nicht noch mit Schmutz zu werfen.

Zwischen Afolayan und dem FC St. Pauli hat lange vieles gepasst

Das wird hoffentlich nicht passieren. Es ist jetzt schon schade genug, dass Afolayan, dessen Verdienste um die sportliche Entwicklung des Kiezklubs komplett unbestritten sind, nicht als das geht, was er über weite Strecken seiner Zeit in Hamburg war: ein Publikumsliebling. Andererseits hat der Spieler auch dem Klub sehr viel zu verdanken, denn egal, was jetzt noch kommen wird: Die erfolgreichste Zeit seiner Karriere wird Oladapo Afolayan beim FC St. Pauli zugebracht haben.