Oh là là! St. Pauli hat Stürmer mit Königsklassen-Erfahrung an der Angel

Nach den guten Erfahrungen mit Morgan Guilavogui und der erfolgreichen gemeinsamen Mission Klassenerhalt könnten sich die Kiezkicker für ihre zweite Saison in der Bundesliga mit dem nächsten Franzosen-Angreifer verstärken. Nach einem Bericht der französischen Sportzeitung „L’Equipe“ steht der Kiezklub kurz vor der Verpflichtung von Mathias Pereira Lage. Der Flügelstürmer stand zuletzt beim Erstligisten Stade Brestois 29 unter Vertrag. Er ist ablösefrei. Was ist dran an der schnellen Nummer?

Der dynamische 28-Jährige passt ins Profil der Kiezkicker. In der abgelaufenen Saison hat Pereira Lage, der in Frankreich geboren ist und auch portugiesische Wurzeln hat, 29 Spiele in der Ligue 1 bestritten, zwei Tore geschossen und sieben Treffer vorbereitet. In der Champions League absolvierte er neun Partien und erzielte einen Treffer. In seinen bislang 160 Spielen in der ersten franzöischen Liga hat Pereira Lage 16 Treffer und 17 Assists verbucht.

FC St. Pauli vor Verpflichtung von Mathias Pereira Lage

Nach MOPO-Informationen hat St. Pauli den Rechtsfuß im Visier und arbeitet an einer Verpflichtung, wobei der Deal nicht in trockenen Tüchern ist, weil es auch noch andere Interessenten gibt – kein Wunder, wenn ein solcher Spieler ablösefrei auf dem Markt ist. Dennoch: es wäre ein Transfer, der zum Kiezklub passen würde.

Der 1,80 Meter große Rechtsfuß ist in der Offensive vielseitig einsetzbar. Seine Hauptposition ist Linksaußen, aber Pereira Lage kann auch auf dem rechten Flügel und zentral hinter den Spitzen spielen. In seiner Karriere hat er zudem schon als zentraler und rechter Mittelfeldspieler sowie Linksverteidiger agiert. Extrem variabel. Pereira Lage, der drei Spiele für die U21 Portugals absolvierte, gilt zudem als guter Standardschütze.

Flügelstürmer spielte für Brest in der Champions League

Er wäre nach dem Engländer Ricky-Jade Jones (22) der zweite Außenstürmer, den St. Pauli innerhalb weniger Tage verpflichtet. Am Samstag hatten die Braun-Weißen den ablösefreien Wechsel des blitzschnellen Angreifers von Drittligist Peterborough United an die Elbe bekanntgegeben.