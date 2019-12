Offenbarungseid am Millerntor: St. Pauli stürzt in den Keller

Der FC St. Pauli rutscht immer tiefer in den Keller der Zweiten Liga und jetzt ist sie endgültig da: die Krise. Beim 0:1 (0:1) gegen Hannover 96 schlugen sich die Kiezkicker selbst und spielten wie ein Absteiger. Trotz der jüngsten Rückendeckung für Jos Luhukay durch die Vereinsführung gerät der Trainer unter Druck und in Erklärungsnot.

Acht Pflichtspiele ohne Sieg, zuletzt zwei Niederlagen, das fünfte Heimspiel in Folge ohne Dreier, Absturz auf Tabellenplatz 15, punktgleich mit Platz 16.

Auftritt schockt die St. Pauli-Fans

Die Stimmung war im Keller. Die 29.564 Zuschauer, abzüglich der feiernden 96-Fans, schienen regelrecht erschrocken über den Auftritt ihrer Mannschaft, den schwächsten in dieser Saison. Angesichts der Sieglos-Serie und der brenzligen Tabellensituation war es ein erschütternder Auftritt.

Frust pur herrschte auch in den Reihen der Mannschaft. Mit versteinerten Mienen stapften viele Spieler wortlos in Richtung Kabine. Sie hatten es eiliger als sonst. Mats Möller Daehli und Waldemar Sobota, sonst sehr auskunftsfreudige Akteure, verweigerten Interviews.

St. Pauli-Boss Göttlich mit in der Kabine

Auffällig: Auch Präsident Oke Göttlich machte den Weg in die Kabine mit, war nach dem Spiel auch bei der Pressekonferenz dabei. Das macht er ab und zu, aber längst nicht immer. Es zeigt jedenfalls, wie ernst die Lage ist.

Das Duell der beiden Krisen-Klubs war ein Spiel auf niedrigstem Niveau. Furchtbar anzuschauen. Gut war nur das Wetter. Hatten die Braun-Weißen in den letzten Wochen vor allem schlecht gepunktet, spielten sie diesmal auch noch richtig schlecht. Einer schwachen ersten Halbzeit folgte eine noch schwächere zweite Hälfte ohne Ideen, Überzeugung. Feuer.

Fatal: Der gefährlichste Pass der Gastgeber im ganzen Spiel war der Fehlpass von Routinier Jan-Philipp Kalla (7.), mit dem er den Siegtorschützen Maina bediente. Dankbar für Hannover, denn die über weite Strecken grottig Fußball spielenden Gäste brachten keinen einzigen guten Angriff zustande.

Gegen einen derart schwachen und deshalb eigentlich dankbaren Gegner darf man nicht verlieren. Schon gar nicht zu Hause, am Millerntor.

St. Pauli kreiert keine Torchancen

„Es ist jede Woche das gleiche Dilemma“, ärgerte sich Torhüter Robin Himmelmann. Kein einziges Mal hatte er ernsthaft eingreifen, aber einmal hinter sich greifen müssen. Und vorne ging der Ball nicht rein.

Alarmierend: Anders als in den letzten Wochen gelang es St. Pauli nicht, Torchancen herauszuspielen. Die offizielle Statistik wies elf Torschüsse der Gastgeber aus, was lächerlich war, denn es waren allenfalls halb so viele. „Es geht um Tore und die haben wir nicht erzielt“, brachte es Luhukay auf den Punkt.

Die Gesamtlage ist gefährlich. „Jeder ist gut beraten, die Situation nicht zu unterschätzen“, warnt Sportchef Andreas Bornemann. „Aber man darf auch nicht in Panik verfallen.“ Luhukay versetzt die Tabellensituation nicht in Alarmstimmung. „Das beunruhigt mich nicht, denn ich sehe, wie die Mannschaft tagtäglich arbeitet“, versichert er. Er sagt aber auch: „Natürlich braucht man im Fußball Ergebnisse, da braucht man nicht drumherum reden.“