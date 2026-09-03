Eric Smith und Joel Chima Fujita bleiben beim FC St. Pauli. Trainer Marcel Rapp erklärt, warum er sich darüber freut und was das freisetzen kann.

Es waren vor allem zwei Personalien, die in den letzten Wochen heiß diskutiert worden sind. Die Rede ist von St. Paulis zentralen Strategen Eric Smith und Joel Chima Fujita. Doch sie bleiben. Seit Dienstagabend 20 Uhr hat das deutsche Transferfenster geschlossen und man hat nun auch beim Kiezklub vollends Planungssicherheit. Die tut gut, wie auch Trainer Marcel Rapp zu betonen wusste. Doch sportlich konnten die beiden in der zugegebenermaßen noch sehr kurzen Saison bis dato nicht großartig von sich reden machen. Folgt auf den Deadline Day jetzt ein Neustart St. Paulis teuerster Spieler?

„Ich glaube, das ist gut für uns“, sagte Rapp gleich zu Beginn der Pressekonferenz vor dem wegweisenden Spiel gegen Arminia Bielefeld (Freitag 18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de). „Es ist gut für die Spieler, dass da jetzt einfach Klarheit herrscht. Ich glaube, jetzt haben wir eine gute Mannschaft zusammen, haben einen guten Spirit in der Mannschaft und deswegen sind wir froh, dass jetzt die Transferphase vorbei ist.“

Es ist gut für die Spieler, dass da jetzt einfach Klarheit herrscht. Marcel Rapp

Ab sofort zählen nur noch Punkte - und Leistung. Das gilt ausdrücklich auch für Fujita und Smith, die in den folgenden Wochen sicher wieder eine tragende Rolle spielen wollen.

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Den ganzen Sommer über war man eigentlich davon ausgegangen, dass St. Pauli mit den Verkäufen der beiden Top-Spieler Fujita (zehn Millionen Euro Marktwert laut transfermarkt.de) und Smith (fünf Mio. Euro) große Summen in die Kassen spülen würden. Summen, die für einen Klub wie St. Pauli nicht unbedeutend gewesen wären. Doch aus sportlicher Sicht wäre ein Abgang zweier expliziter Leistungsträger schmerzhaft gewesen. Dieser Schmerz bleibt jetzt aus.

Rapp erklärt, warum Eric Smith bisher nur wenig zum Einsatz kam

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Smith durfte bei der 1:2-Nierderlage gegen Kaiserslautern das erste Mal von Beginn an ran. Doch die Worte von Rapp dürfen dem 29-Jährigen Hoffnung geben, künftig wieder regelmäßiger in der Startelf zu stehen: „Eric habe ich aufgezeigt: Es war WM, er hatte drei Wochen Pause und damit viel weniger Training, als die anderen. Und vielleicht auch deswegen hat er am Anfang mal auf der Bank gesessen, weil er einfach noch nicht so weit war."

Zwar konnte der Schwede die zweite Pleite in Folge (nach dem 0:2 im Pokal gegen Essen) trotz ansprechender Leistung (MOPO-Note 3) nicht verhindern, trotzdem stellte der Routinier direkt unter Beweis, dass er für das Team schon kurzfristig wieder eine Bereicherung sein kann. Die Position dabei sei ihm egal, wie Smith selbst kürzlich nochmal betont hatte.

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Auf St. Pauli gilt das Leistungsprinzip – auch bei Fujita

Bei Rapp galt und gilt weiterhin das Leistungsprinzip: „Ich habe keinen Spieler reingeschickt, nur weil er einen großen Namen hat, aber leistungsmäßig gar nicht mitspielen kann.“ Das gilt für den ganzen Kader. Und somit auch für Fujita, der gegen Kaiserslautern erstmals 90 Minuten auf der Bank gesessen hatte. „Also ich finde, die Spiele waren jetzt nicht so, dass er sich verdient hätte, dass man sagt: Du spielst jetzt unumstritten von Anfang an“, konstatierte ein ehrlicher Rapp.

Ein für Joel Chima Fujita (2.v.l.) ungewohntes Bild: Beim Heimspiel gegen Kaiserslautern blieb ihm nur ein Platz auf der Bank. IMAGO/Oliver Ruhnke

„Aber trotzdem ist wahr, dass er ein guter Spieler ist und der kriegt die volle Unterstützung“, so der Coach. Die Herangehensweise, die der Trainerstab dabei verfolgt, ist ohnehin für jeden Spieler gleich: „Wir gehen mit den Jungs fair um. Wir analysieren die Spiele mit ihnen zusammen, gehen die Szenen mit ihnen durch.“

Dabei habe Fujita selbst, bekannt für einen hohen Anspruch an sich und sein eigenes Spiel, feststellen können, dass ihm aktuell noch etwas zu seiner Topform fehlt: „Er hat ja selber an den Szenen gesehen, dass er nicht in der Verfassung war, wo er sich selber sieht und wo wir ihn auch alle gern sehen“, sagt Rapp.

Der Deadline Day als symbolischer Neustart

Generell, so glaubt der Trainer, kann das Ende des Transfersommers und die damit einhergehende Planbarkeit (auf beiden Seiten) auch etwas freisetzen: „Ich glaube, jetzt ist auch irgendwie der Tag gefallen, jetzt sind die Jungs da, jetzt geht ja auch niemand mehr weg.“

Und dieser gefallene Tag, das Ende vom Deadline Day, der kann ja auch immer ein Start für etwas Neues sein, wie auch Rapp klar ist: „Und dann macht das vielleicht auch was mit dem einen oder anderen.“



