Wir reden hier nicht über Fans oder Politik, nicht über Umschaltmomente oder Halbfeldflanken und schon gar nicht über Athen 1983. Der HSV hat mehr Mitglieder und Erfolge, der FC St. Pauli ist aktuell ein Jahr länger in der Bundesliga – wie soll man die beiden Vereine vergleichen? Die MOPO hat es gewagt und nennt mit einem Augenzwinkern elf Punkte, in denen St. Pauli dem HSV etwas voraus hat.



