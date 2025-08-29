mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Rugby-Zweikampf von Nathan Delaloy

St. Paulis Rugbyspieler verpassten die neue eingleisige Bundesliga. Der HSV ist hier aber keine Konkurrenz. Foto: WITTERS

paidNur ein Stadtteilverein? Hier liegt St. Pauli schon vor dem HSV

kommentar icon
arrow down

Wir reden hier nicht über Fans oder Politik, nicht über Umschaltmomente oder Halbfeldflanken und schon gar nicht über Athen 1983. Der HSV hat mehr Mitglieder und Erfolge, der FC St. Pauli ist aktuell ein Jahr länger in der Bundesliga – wie soll man die beiden Vereine vergleichen? Die MOPO hat es gewagt und nennt mit einem Augenzwinkern elf Punkte, in denen St. Pauli dem HSV etwas voraus hat.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test