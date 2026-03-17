Norderstedt ist sein Schicksal: So lief Nemeths St. Pauli-Comeback

Am vergangenen Sonntag schloss sich endlich ein Kreis für David Nemeth. St. Paulis von langen Ausfallzeiten geplagter Innenverteidiger gab beim krassen 0:5 der U23 gegen Schöningen sein Pflichtspiel-Comeback, nachdem er am Freitag zuvor bereits zum Profi-Kader in Mönchengladbach gezählt hatte. Und in der Bundesliga wird der Österreicher mutmaßlich noch dringend gebraucht werden.

Norderstedt war sein Schicksal. Im DFB-Pokal-Erstrundenspiel gegen Viertligist Eintracht am Millerntor hatte David Nemeth letztmals für Braun-Weiß auf dem Platz gestanden, die kompletten 120 Minuten, und war sogar erfolgreich beim Elfmeterschießen angetreten. Wenige Tage später ereilte ihn abermals eine Adduktorenverletzung, gefolgt von einer Operation in München, einem langwierigen Reha-Prozess – und der Rückkehr auf den Platz. In Norderstedt. Denn dort trägt die U23 des FC St. Pauli bekanntlich seine Heimspiele aus.

David Nemeth spielt eine Halbzeit für St. Paulis U23

Eine Halbzeit lang agierte der 24-Jährige im Abwehrzentrum, wurde dann ausgewechselt. „Beides war so abgesprochen“, erklärte er später. Mit Nemeth stand es zur Pause noch nur 0:1, ohne ihn ging dann gar nichts mehr beim massiv vom Abstieg in die Oberliga bedrohten Nachwuchs. Die Niederlage tat natürlich weh („Mit einem Sieg wäre es schöner gewesen“), aber das Wichtigste war, dass er schmerzfrei spielen konnte. Einzig in den Beinen merke er bisweilen, dass er noch nicht bei 100 Prozent sei, sagte Nemeth. „Aber es wird besser.“

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Was gut ist. Natürlich. Für Nemeth persönlich, aber auch für den FC St. Pauli generell. Denn dem fehlt derzeit in Karol Mets eine Stammkraft der Dreierkette angeschlagen, zumindest gegen den SC Freiburg am Sonntag ist eine Rückkehr des Esten ausgeschlossen. Da ist es für Coach Alexander Blessin immens wichtig zu wissen, einen wie David Nemeth in der Hinterhand zu haben für die finalen Wochen einer Saison, die vermutlich bis zum letzten Spieltag spannend bleiben wird für den Kiezklub.