Sie hatten zwei Wochen Zeit, das alles mal sacken zu lassen. Es gibt sicher Schöneres, als drei Niederlagen am Stück und die dabei dargebotenen Leistungen so lange tatenlos durchkauen zu müssen, aber spätestens ab Sonntag ist die jüngere Vergangenheit egal und die Gegenwart das einzig Maßgebende. Der FC St. Pauli und das Hoffen auf einen Heimsieg gegen Hoffenheim – es wird auf einige Faktoren ankommen für Braun-Weiß, wenn man ergebnistechnisch wieder die Kurve kriegen möchte.



