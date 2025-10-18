mopo plus logo
St. Pauli bejubelt ein Tor gegen Borussia Dortmund

St. Pauli hofft gegen Hoffenheim auf eine ähnliche Jubel-Explosion, wie sie Eric Smith (M.) gegen Dortmund ausgelöst hat. Foto: WITTERS

paidNoch mehr St. Pauli-Fans am Millerntor: Dieses Heimspiel wird ein besonderes

Sie hatten zwei Wochen Zeit, das alles mal sacken zu lassen. Es gibt sicher Schöneres, als drei Niederlagen am Stück und die dabei dargebotenen Leistungen so lange tatenlos durchkauen zu müssen, aber spätestens ab Sonntag ist die jüngere Vergangenheit egal und die Gegenwart das einzig Maßgebende. Der FC St. Pauli und das Hoffen auf einen Heimsieg gegen Hoffenheim – es wird auf einige Faktoren ankommen für Braun-Weiß, wenn man ergebnistechnisch wieder die Kurve kriegen möchte.

