Noch ein St. Pauli-Transfer? Überraschende Wende am Deadline Day

Der Deadline Day hält den Fußball in Atem und die handelnden Personen auf Trab. Auch beim FC St. Pauli glühen am letzten Tag der Transferperiode die Drähte. Nach insgesamt drei Transfers innerhalb der vergangenen zehn Tage steht im Wechsel-Finale allem Anschein nach noch Nummer vier bevor. Mit einer überraschenden Wendung.

Während Winter-Zugang der Braun-Weißen, Japan-Stürmer Taichi Hara, unmittelbar vor seinem Kaderdebüt beim DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen steht, in dem auch die anderen beiden Winter-Verpflichtungen Tomoya Ando und Mathias Rasmussen eine Haupt- und Nebenrolle spielen werden, dürfte ein anderes braun-weißes Kapitel zu Ende gehen.

Fin Stevens: Wohl kein Wechsel zu Blackburn und Afolayan

Rechtsverteidiger Fin Stevens ist der einzige verbliebene Wechselkandidat bei den Kiezkickern am Deadline Day. Die Zeichen verdichten sich, dass der Waliser dem bereits am Wochenende zu den Blackburn Rovers gewechselten Oladapo Afolayan nach England folgt.

Eine Wiedervereinigung von Afolayan und Stevens in Blackburn wird es allerdings wohl nicht geben. Die Verhandlungen mit den von Ex-Bundesligaprofi Valérien Ismaël trainierten Rovers, die den 22-Jährigen verpflichten wollten und als erste Adresse gehandelt wurden, sollen geplatzt sein.

Kehrt Fin Stevens zu Oxford United zurück?

Laut englischen Medienberichten hat es eine überraschende Wende gegeben – und einen neuen Favoriten. Demnach ist Stevens ein heißer Kandidat bei Oxford United. Das berichtet das Portal „Football League World“. Die Sache könnte passen, denn Oxford ist der Klub, für den Stevens kickte, bevor er im Sommer 2024 zu St. Pauli wechselte. Auf dem Papier vom FC Brentford, von dem der Defensivspieler an United ausgeliehen war.

In Oxford hatte Stevens seine beste Zeit, absolvierte in der Saison 2023/24 insgesamt 34 Ligapartien (ein Tor) und war Stammspieler und hatte einen gewichtigen Anteil daran, dass dem Klub der weltberühmten Universitätsstadt der Aufstieg aus der dritten in die zweite englische Liga, der Championship, gelang. Das würde passen. Oxford steckt aktuell tief im Abstiegskampf, ist mit 27 Punkten aus 29 Spielen Tabellenvorletzter.

Bei St. Pauli ist die Lage für Stevens verzwickt

Für St. Pauli hat Stevens in dieser Saison keine einzige Minute gespielt. Die Konkurrenz auf seiner Position ist mit Neuzugang Arkadiusz Pyrka und Manolis Saliakas zu stark. Sechsmal stand er immerhin im Kader. In der vergangenen Saison verzeichnete er einen Kurzeinsatz gegen Union Berlin und einen Startelfeinsatz in der Erstrunden-Partie im DFB-Pokal beim Halleschen FC. Für die U23 des Kiezklubs konnte Stevens nicht spielen, weil er kein EU-Ausländer ist, sodass er keinerlei Spielpraxis hat, die er sich sehnlichst wünscht. Klappt es mit der Oxford-Rückkehr? Gibt es doch noch mal eine Wende? Einen lachenden Dritten? Oder platzt gar der Wechsel und Stevens bleibt doch bei St. Pauli? Am Deadline Day ist alles möglich…