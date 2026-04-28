„Haben darüber gesprochen“: St. Pauli-Profi Vasilj reagiert auf Fan-Unmut

Nein, komplett neu sei die Situation nicht gewesen, sagte Nikola Vasilj. Der Torhüter, in seinem fünften Jahr beim FC St. Pauli, konnte sich durchaus erinnern, dass die eigenen Fans in jüngerer Vergangenheit schon einmal zu verstehen gegeben hatten, dass jetzt langsam mal gut ist. Nach dem 0:2 in Heidenheim war dies erneut der Fall gewesen. Kein Drama, unterstrich der 30-Jährige, sondern vielmehr Ansporn für die Profis.

„So etwas ähnliches gab es schonmal, als wir noch in der 2. Liga waren und wirklich schlecht gespielt haben“, sagte der St. Pauli-Schlussmann rückblickend. Am vergangenen Samstag war die Mannschaft nach der Niederlage nicht mehr komplett in die Kurve gegangen, nachdem erst Hauke Wahl und dann Coach Alex Blessin jeweils ein kurzes Gespräch mit dem Capo gehabt hatten. Die Stimmung beim Anhang war nicht gut, bei den Spielern aber naturgemäß auch nicht.

Nikola Vasilj hat Verständnis für St. Paulis Fans

„Ja, natürlich haben wir ein wenig darüber gesprochen“, erklärte Vasilj, welche Folgen das in der Truppe gehabt hatte. „Wir alle wissen, was sie uns bedeuten, wie viel sie uns bedeuten.“ Und es sei ganz normal, dass nach einem solchen Spiel Emotionen hochkochen. „Die Fans stehen in jedem Spiel hinter uns, auswärts wie zu Hause, die ganze Saison über“, merkte der St. Pauli-Keeper an. „Und das in jeder Saison.“ Dabei spiele es keine Rolle, „ob wir in der ersten oder zweiten Liga spielen. Es war also ihr gutes Recht, wütend zu sein, und das kann ich vollkommen nachvollziehen“.

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Dabei bräuchte der Anhang nicht viel, um zufrieden zu sein, wusste der angehende WM-Teilehmer mit Bosnien-Herzegowina. „Sie müssen nur sehen, dass wir alles geben auf dem Platz. Dann wissen wir, dass wir sie immer im Rücken haben werden.“ In Heidenheim waren die St. Pauli-Fans nicht zu dieser Überzeugung gelangt, „auch wir waren mit der Leistung und dem Spiel nicht zufrieden“, räumte Vasilj ein.

St. Paulis Profis mit richtiger Antwort gegen Mainz?

Aber der Blick zurück hilft nicht mehr, am Sonntag wartet das Heimspiel gegen Mainz. Und wieder ist es ein enorm wichtiges Match. Eines, in das man den geäußerten Unmut der Fans von Heidenheim durchaus mit transportieren darf, findet Vasilj, denn: „Insofern hätte das auch etwas Gutes, weil es uns noch ein Stückchen weiter an unsere Grenzen bringt. Und ich bin mir sicher, dass wir im nächsten Spiel die richtige Antwort finden werden.“