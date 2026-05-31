Vor Australien-Pleite: St. Pauli-Kapitän Irvine spricht über total verrücktes Angebot

Nach der Bundesliga ist vor der Weltmeisterschaft. Zumindest für einige Kiezkicker. So ging es in der Nacht zu Sonntag für Kapitän Jackson Irvine und Connor Metcalfe mit den australischen „Socceroos“ gegen Mitgastgeber Mexiko. Im kalifornischen Pasadena verlor Australien vor 78.479 Fans mit 0:1. Neben Irvine stand auch Metcalfe in der Startelf von Trainer Tony Popovic (52). Kapitän Irvine machte sein 81. Länderspiel und sprang damit in die Top 10 der Liste australischer Rekordspieler. Kurz zuvor hatte Irvine bekräftigt, dass ein Millionenangebot aus China 2017 fast dafür gesorgt hätte, dass er womöglich gar nicht mehr für Australien spielen würde.

Ein Kopfballtreffer nach einer Ecke sollte das Spiel entscheiden: Johan Vásquez (CFC Genua) erzielte in der 28. Minute den Siegtreffer und brachte Mexiko trotz einer mäßigen Leistung damit auf die Siegerstraße. Zwar hatten die Mexikaner 59 Prozent Ballbesitz, viele Torchancen sprangen dabei aber nicht heraus. Irvine machte bei 43 Ballkontakten und 88 Prozent ankommender Pässe bis zu seiner Auswechslung in der 90. Minute ein solides Spiel, konnte die Testspiel-Niederlage aber ebenso wenig verhindern wie sein Hamburger Teamkollege Metcalfe. Dieser durfte ebenfalls starten, setzte offensiv immer wieder Akzente und wurde schließlich in der 67. Minute ausgewechselt.

Metcalfes berechtigte Hoffnung auf seine erste WM-Teilnahme

Am Montag wird Popovic den finalen WM-Kader bekannt geben – aus den bisher 30 berufenen Spielern müssen noch vier Spieler gestrichen werden.

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Während man bei Jackson Irvine auch vor dem gestrigen Test sicher sein durfte, dass er im 26-Mann-Kader gesetzt sein wird, war es für Teamkollege Metcalfe nach schweren letzten Wochen bei St. Pauli und nur wenig Spielzeit seit der letzten Länderspielpause im März nicht selbstverständlich, dass auch er von Beginn an ran durfte. Doch auch Metcalfe darf sich – spätestens nach dem Einsatz gegen Mexiko – berechtigte Hoffnungen machen, zum finalen Aufgebot zu gehören.

Nach der finalen Nominierung testen die Australier am kommenden Samstag noch gegen die Schweiz. Bei der WM spielen die „Socceroos“ in Gruppe D gegen die Türkei, Paraguay und die USA. Während es für den 26-jährigen Metcalfe die erste WM-Teilnahme wäre, ist es für den sieben Jahre älteren Irvine (33) bereits die dritte. Dabei hätte ihm vor etwa zehn Jahren ein gut dotiertes Angebot aus Fernost eine Karriere in der Nationalmannschaft fast erschwert.

2017 lehnte Irvine ein Millionen-Angebot aus China ab

Im Podcast „The Howie Games“ erzählte Irvine, dass er als damals 23-Jähriger ein Angebot aus China hatte, welches ihm ein wöchentliches Gehalt von 160.000 US-Dollar eingebracht hätte. Das entspricht einem Jahresgehalt von mehr als sieben Millionen Euro. Ein verlockendes Angebot für einen jungen Fußballer, der damals in Englands zweiter Liga kickte: „Es war wie im Film. Man schob mir einen Zettel über den Tisch. Dort stand die Summe drauf.“



ich der Mit meiner Anmeldung stimmeich der Werbevereinbarung zu.

Doch Irvine lehnte ab, hatte andere sportliche Ambitionen. Zwei Monate später folgte sein erster Startelf-Einsatz für die Nationalmannschaft samt erstem Länderspieltor. Irvine bereut nichts. Im Gegenteil: „Ich bin mir nicht sicher, ob ich bei der damaligen Konkurrenz im defensiven Mittelfeld überhaupt noch einmal eingeladen worden wäre, hätte ich fortan in China gespielt.“

Irvine im Interview: „Ich werde niemanden verurteilen“

Schon 2024 hatte Irvine in der MOPO über die Offerte gesprochen. Es sei „ein bizarrer Moment“ in seinem Leben gewesen. „Eines Tages klingelte mein Telefon und jemand unterbreitete mir ein verdammt großes Angebot aus der Chinese Super League, in der gerade einiges in Bewegung war – und sehr viel Geld steckte. Ich lehnte ab. Kurz darauf war das Angebot noch größer. Ich lehnte wieder ab. Beim dritten Mal standen dann die großen Jungs meiner Berateragentur vor meiner Tür und wollten reden. Mein Vater flog auch extra aus Australien ein und wir hatten letztlich ein großes Meeting. Wir diskutierten über meine Zukunft im Fußball, Geld, mein Leben, Familie, Perspektiven, Prioritäten. Das Angebot, das auf dem Tisch lag, war wahnsinnig“, hatte er gesagt.

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Er hatte damals auch hinzugefügt: „Ich muss dazu sagen, dass ich das Glück habe, in gesunden finanziellen Verhältnissen aufgewachsen zu sein. Meine Familie war und ist nicht von meiner Karriere abhängig. Ich konnte frei entscheiden. Deshalb werde ich niemanden verurteilen, der in einem solchen Fall anders handelt.“