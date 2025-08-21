„Nie von unseren Stärken abweichen“: Darauf kommt es für St. Pauli gegen Dortmund an

Regionalliga war gestern, jetzt kommt die Champions League: Mit einem forschen Auftritt gegen Borussia Dortmund will der FC St. Pauli zum Bundesliga-Auftakt die Beinahe-Blamage im DFB-Pokal gegen die unterklassige Eintracht Norderstedt vergessen machen. Trainer Alexander Blessin deutete an, wie dies klappen könnte.

„Natürlich ist es unser Ansinnen, auch gegen Dortmund etwas zu holen“, betonte Blessin zwei Tage vor dem Bundesliga-Topspiel (Samstag, 18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) am Millerntor. Die Borussia sei zwar „gespickt mit Qualität“, doch „da gilt es, als Einheit auf unsere Art und Weise dagegen zu halten“.

Obacht vor Guirassy – Nemeth fällt aus

Das heißt, wie im Vorjahr auf eine stabile Defensive und eine energische Arbeit gegen den Ball zu setzen, gerade mit Blick auf den Dortmunder „Ausnahmespieler“ Serhou Guirassy. „Wir werden nie von unseren Stärken abweichen“, erklärte Blessin mit Blick auf die eingespielte Abwehr, in der David Nemeth allerdings fehlen wird. Der österreichische Verteidiger verletzte sich beim Mittwochstraining im Adduktorenbereich und muss gegen den BVB aussetzen, vermutlich ersetzt ihn Adam Dzwigala.

Blessin betont: „Wir müssen auf Räume lauern“

Gerade die Neuzugänge Joel Fujita in der Mittelfeldzentrale und Mathias Pereira Lage im Angriff nähren aber auch die Hoffnung auf schnelle und erfolgreiche Tempogegenstöße – auch wenn davon gegen die selbst defensivorientierten Norderstedter im Pokal noch nicht viel zu sehen war. „Wir müssen auf Räume durch gute Ballgewinne lauern“, gab Blessin als Parole aus.

„Eine gewisse Eingespieltheit sieht man schon“, ist der Coach mit dem Stand der Vorbereitung zufrieden. Vor einem Jahr kam er relativ spät als neuer Trainer zum FC St. Pauli, diesmal hatte Gegner Dortmund weniger Zeit. Die Sommerpause begann für den BVB erst nach dem 5. Juli, als die Westfalen im Viertelfinale der Klub-Weltmeisterschaft gegen Real Madrid ausschieden.

Die Borussen-Auftritte in den USA hat Blessin genauso analysiert wie einige Partien aus der vergangenen Saison, in der die Tendenz unter Coach Niko Kovac zuletzt deutlich nach oben ging. Doch Blessin ist sich sicher: „Meine Jungs sind sehr fokussiert und willens, das vorzuführen, was wir uns erarbeitet haben.“