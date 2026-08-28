„Nicht verheizen“: Wie St. Pauli unter Zugzwang mit den neuen Sturm-Optionen plant

Nach zwei Remis in der Liga und dem Pokal-Aus will der FC St. Pauli mit aller Macht den ersten Sieg. Gibt der neue Angreifer Niang gegen Kaiserslautern sein Debüt? Stürmt Rückkehrer Ceesay von Beginn an?

Der Trainer des FC St. Pauli geht vor dem Heimspiel am Sonntag im Millerntorstadion in die Offensive. Auf die Frage, was er von dem Duell gegen die „Rotel Teufel“ erwarte, antwortete Marcel Rapp selbstbewusst: „Ich erwarte zunächst einmal einen Sieg“. Seine Mannschaft sei nach Pokal-K.o. in Essen (0:2) fokussiert und wolle den Dreier holen. Zwei neue Sturm-Optionen sollen die zuletzt torlose Offensive stärken.

Da ist zum einen Neuzugang Youssoupha Niang, den der Kiezklub erst am Donnerstag von Bundesligist 1. FC Köln ausgeliehen hat. Wie schnell kann der 20-Jährige Angreifer den Hamburgern, die auch aufgrund der Ungeduld und Unzufriedenheit vieler Fans sportlich unter Zugzwang stehen, helfen?

Youssoupha Niang schon gegen Kaiserslautern „eine Option“

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„Er hat gut trainiert und ist eine Option“, sagt Rapp. Niang sei ein junger Stürmer, „der schnell ist, laufstark, der immer die Tiefe attackiert und einen ordentlichen Abschluss hat. Das ist etwas, das uns gut zu Gesicht steht.“ Außerdem arbeite er fleißig gegen den Ball, was wichtig ist für das Spiel der Kiezkicker.

Der 1,85-Meter-Mann muss sich noch eingewöhnen und die Abläufe kennenlernen und sei „deshalb erstmal in der Joker-Rolle“, wie der Trainer erklärt. Möglich, dass – je nach Spielverlauf – Niang in der Schlussphase eingewechselt wird, und sei es, um erstmals Millerntorluft zu schnuppern.

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Rückkehrer Abdoulie Ceesay macht St. Pauli Hoffnung auf Tore

Eine neue Sturm-Option ist auch Abdoulie Ceesay (22), der natürlich kein echter Neuzugang ist, aber nach überstandener Verletzung erstmals in dieser Saison zur Verfügung steht. Die Freude darüber ist Rapp anzumerken.

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„Er hat die ganze Woche trainiert und einen guten Eindruck gemacht“, berichtet Rapp. Sechs Wochen nach seiner im Trainingslager in Österreich erlittenen Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk steht Ceesay vor dem verspäteten Saisoneinstand.

Trainer Marcel Rapp will Ceesay „vernünftig einsetzen“

Von Beginn an? „Man muss sehen, ob er eine Halbzeit spielen kann, und ob es die erste ist oder die zweite, wenn er reinkommt“, sagt der Trainer der „Boys in Brown“. Ceesay sei bis zu seiner Verletzung in „einer sehr, sehr guten Form“ gewesen und habe bei seinem Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining zu Wochenbeginn „nicht bei Null angefangen.“

Die Mannschaft kann Ceesays Wucht und auch Torgefahr gut gebrauchen. Sein Comeback wird als Verstärkung, nicht als Ergänzung des Mannschaftsteils wahrgenommen. „Wer die Vorbereitungsspiele gesehen hat, hat gesehen, was für Qualitäten er hat“, sagt Rapp, betont aber gleichzeitig: „Trotzdem werden wir ihn nicht verheizen. Wir werden ihn vernünftig einsetzen. Wie lange, wird man dann sehen.“

Trotz des Rückschlags in Essen sieht Rapp seine Mannschaft weiterhin auf dem richtigen Weg, sie habe in der Woche vor dem Kaiserslautern-Spiel „einen Schritt nach vorne gemacht“, so der Coach.