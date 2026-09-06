Nach dem ungeplanten Verbleib bei St. Pauli muss sich Fujita neu beweisen. Sein Marktwert spielt keine Rolle – und in Bielefeld spielte er keine Sekunde.

Es sind herausfordernde, ja schwierige Zeiten. Das gilt für den FC St. Pauli im Ganzen wie im Einzelnen für Joel Chima Fujita. Der hochveranlagte Mittelfeldmann ist aktuell kein Stammspieler bei den Kiezkickern. Beim 2:2 in Bielefeld wurde er noch nicht einmal eingewechselt. Trainer Marcel Rapp erklärt, warum er den Japaner, dessen Marktwert auf zehn Millionen Euro taxiert wird, nicht einsetzte, wie sich Fujita auch abseits der Öffentlichkeit verhält und was er erwartet.

Die Antwort war kurz und unmissverständlich. „Wir haben nach Leistung aufgestellt und die vermeintlich beste Elf spielen lassen“, sagte Rapp auf die Frage, warum Fujita im Spiel auf der Bielefelder Alm wie schon gegen Kaiserslautern nicht von Anfang an gespielt hatte. „Eric und Mathi machen es gut und deshalb gab es keinen Grund, zu wechseln.“ Es sei also mehr eine Entscheidung für Smith und Rasmussen auf der Doppelsechs gewesen als eine gegen den 24-Jährigen.

Joel Chima Fujita blieb Bielefeld die ganze Zeit auf der Bank

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Dennoch: Wenn das Leistungsprinzip gilt und ein Fujita nicht spielt, dann stimmt etwas nicht – nämlich die aktuelle Leistung des robusten Rechtsfußes. Der mit Abstand wertvollste Spieler im Kader ist derzeit weit davon entfernt, sportlich ein MVP zu sein.

Die Tatsache, dass der achtmalige japanische Nationalspieler nicht einmal eingewechselt worden war, sondern sein Positionskollege Sam Klein in der Schlussphase, begründete Rapp damit, dass Bielefeld vorwiegend mit langen Bällen operiert habe, weshalb er sich für den größeren und kopfballstärkeren Klein entschieden habe.

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St. Pauli-Trainer Marcel Rapp: „Joel ist überhaupt nicht weg“

Die Maßnahme sei nicht wegweisend, die Tür nicht zu, versichert der Chefcoach. „Joel ist überhaupt nicht weg. Er hat jetzt wieder eine Woche Zeit, gut zu trainieren, die anderen müssen sich beweisen“, betont Rapp. „Mal sehen, wer gegen Wolfsburg spielt.“ Aber warum sollte er wechseln, wenn doch Smith und Rasmussen überzeugt haben und auch Abwehrchef Marcus Mathisen gegen Bielefeld stabil agierte und nicht Gefahr läuft, im Zentrum der Dreierkette von Smith ersetzt zu werden?

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Schwierig, klar. Aber von einem Problem für die Mannschaft will der Trainer nichts wissen. „Problematisch wird es gar nicht, weil er den absoluten Support bekommt von uns“, betont der 47‑Jährige. „Er wird gut behandelt. Es liegt an ihm, was er daraus macht.“

Schöne Szene: Fujita erster Gratulant bei Torschütze Ceesay

Mangelnde Motivation will Rapp Fujita nicht unterstellen. „Ich sehe jetzt auch nicht, dass er schlecht gelaunt ist und sich hängen lässt. Ich habe nicht wahrgenommen, dass Joel mit einer großen Fresse durch die Gegend gelaufen ist. Ich kann nicht bewerten, wie er davor war, aber ich sehe einen Menschen, der gut drauf ist, der Bock hat, zu kicken.“

Dass Fujita aktuell nicht die Ego-Nummer durchzieht, zeigten die Jubelszenen nach dem 2:2-Ausgleichstreffer von Abdoulie Ceesay. Fujita, der sich gerade mit anderen Reservisten aufgewärmt hatte, stürmte auf den Torschützen zu und war der erste Gratulant, der dem Joker in die Arme fiel und ihn anschließend anstrahlte. Dazu muss man wissen, dass beide Freunde sind. Er freute sich mit und für den Stürmer. Gönnen können, auch wenn es für einen selbst schlecht läuft.

Rapp stellt klar: Fujita „nicht so, wie man es von ihm gewohnt ist“

Dass der erhoffte und letztlich geplatzte Wechsel im Sommer zu einem erstklassigen Verein in einer europäischen Topliga die Gedanken und Gemütslage von Fujita beschäftigt und auch beeinträchtigt hat, will auch Rapp nicht wegdiskutieren.

„Wenn man weiß, was er für Pläne hat oder vielleicht auch kommuniziert hat, dann ist es doch auch nur menschlich, dass dann vielleicht ein Ticken fehlt“, sagt der Trainer. „Jedenfalls war die Leistung jetzt nicht so, wie man es von ihm gewohnt ist. Das muss man einfach sagen.“ Anders gesagt: nicht gut genug, um in der Startelf der Kiezkicker zu stehen.

Wie Eric Smith: Kriegt Fujita nach Wechsel-Enttäuschung die Kurve?

Rapp setzt darauf, dass – ähnlich wie bei Eric Smith – auch bei Fujita nach dem Ende der Transferperiode eine totale (Rück‑)Besinnung auf St. Pauli vonstattengeht und neuer Antrieb erwächst. „Jetzt ist alles klar und jetzt liegt es an ihm, was er daraus macht. Er bekommt die volle Unterstützung“, versichert der Trainer. „Und dann wird sich ein guter Spieler auch durchsetzen.“ Mit diesen Worten nimmt Rapp den Japaner bei aller artikulierten Rückendeckung auch in die Pflicht. Guter Spieler – oder etwa nicht? Die Personalie bleibt spannend.