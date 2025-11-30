Es war ein Tag der Extreme für Andreas Hountondji. Euphorie und Schock innerhalb kürzester Zeit. Dem Jubel und der Erlösung nach seinem frühen Führungstreffer für den FC St. Pauli gegen den FC Bayern, mit dem er seine Durststrecke beendete, folgte fast auf dem Fuße der Schreck der Verletzung und es bleibt die bange Frage, wie schlimm es den Stürmer erwischt hat. Ein Ausfall wäre ein schwerer Rückschlag für die Kiezkicker, die nach nunmehr neun Niederlagen in Serie um die Wende kämpfe. Das Spiel in München zeigte einmal mehr: Das Tempo und die Wucht eines fitten Hountondji sind nicht zu ersetzen.