mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Andreas Hountondji sitzt verletzt auf dem Boden

Andréas Hountdonji verletzte sich kurz nach seinem Tor im Spiel gegen den FC Bayern. Foto: WITTERS

paid„Nicht sicher …“: St. Pauli-Stürmer Hountondji über sein Tor und seine Verletzung

kommentar icon
arrow down

Es war ein Tag der Extreme für Andreas Hountondji. Euphorie und Schock innerhalb kürzester Zeit. Dem Jubel und der Erlösung nach seinem frühen Führungstreffer für den FC St. Pauli gegen den FC Bayern, mit dem er seine Durststrecke beendete, folgte fast auf dem Fuße der Schreck der Verletzung und es bleibt die bange Frage, wie schlimm es den Stürmer erwischt hat. Ein Ausfall wäre ein schwerer Rückschlag für die Kiezkicker, die nach nunmehr neun Niederlagen in Serie um die Wende kämpfe. Das Spiel in München zeigte einmal mehr: Das Tempo und die Wucht eines fitten Hountondji sind nicht zu ersetzen.     

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test