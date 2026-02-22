mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Nikola Vasilj, Hauke Wahl, Karol Mets und Tomoya Ando

Glückliche St. Pauli-Profis: Nikola Vasilj, Hauke Wahl, Karol Mets und Tomoya Ando (v.l.) feiern den 2:1-Sieg gegen Werder Bremen. Foto: WITTERS

paidNicht schön, aber erfolgreich: Die St. Pauli-Noten zum 2:1-Sieg gegen Werder

kommentar icon
arrow down

Gute ist gewiss etwas ganz anderes, aber das war an diesem Abend egal: Der FC St. Pauli machte beim existenziell wichtigen 2:1 gegen Bremen weniger Fehler als Werder, feierte einen Team-Erfolg und ließ vor allem kaum Chancen zu. Die Noten für die St. Pauli-Profis:

Vasilj: Lange auf dem Posten, wenn er es denn sein musste. Sah vor dem Ausgleich unglücklich aus, weil er ausrutschte. Note 4

Ando: Bisweilen angesteckt von der allgemeinen Verunsicherung, um sich nach der Pause ganz gewaltig zu festigen und zu einem echten Rückhalt zu werden. Note 3

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test