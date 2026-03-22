Es war nicht wirklich schlecht, aber eben auch nicht stark genug für einen oder gar drei Punkte. Beim 1:2 gegen den SC Freiburg baute der FC St. Pauli nach vernünftiger erster Hälfte ab, wobei der Fehler eines ansonsten starken Torhüters die Partie entschied. Die Noten für die St. Pauli-Profis:

Vasilj: Fischte Grifos Versuch aus dem Eck (19.) und war glänzend postiert beim langen Ball auf Beste (28.). Stark gegen Matanovic (52.), bei dessen Ausgleich machtlos. Verhinderte sensationell ein Wahl-Eigentor (74.), um vor dem 1:2 böse zu patzen. Note 4,5

Wahl: Die Zweikämpfe gegen Matanovic, Scherhant oder Makengo waren keine Freude, war oft gefordert. Wichtiger Block kurz vor der Pause, fast mit einem Eigentor. Note 4