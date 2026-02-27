Er galt als braun-weißer Königstransfer für St. Paulis zweite Mission Klassenerhalt, war auf Anhieb Stammspieler und Leistungsträger. Was Joel Chima Fujita (24) kann und wie er spielt, ist längst bekannt. Wer er ist, dagegen kaum. Seiner überfälligen Tor-Premiere für St. Pauli gegen Bremen folgt nun das erste große Exklusiv-Interview. In der MOPO spricht der japanische Nationalspieler über seine erste Spielzeit in der Bundesliga, Highlights, harte Zeiten, ansteckende gute Laune, sein Leben in Hamburg – und lüftet endgültig das Geheimnis um sein Barfuß-Ritual. Das Gespräch wurde auf Englisch geführt, ein deutscher Zungenbrecher inklusive.



