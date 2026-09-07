Neuer Zoff mit Essen: Warum der DFB jetzt gegen St. Pauli ermittelt

Das Pokalspiel des FC St. Pauli bei Rot-Weiss Essen hat noch ein Nachspiel. Nach der Sexismus-Attacke gibt es eine neue Wendung. Der Kontrollausschuss ermittelt.

Der St. Pauli-Fanblock beim Pokalspiel in Essen. Szenen, die sich rund um die Partie abgespielt haben, beschäftigen jetzt den DFB-Kontrollausschuss. IMAGO/Maximilian Koch

Das Nachspiel hat ein Nachspiel. Es kehrt keine Ruhe ein nach der heißen Pokal-Partie des FC St. Pauli bei Rot-Weiss Essen. Der Sexismus-Vorfall mit Beleidigungen gegen eine Mitarbeiterin des Kiezklubs durch Fans im Stadion, für den sich der Drittligist offiziell entschuldigt hatte, war nicht der unrühmliche Schlusspunkt. Nach MOPO-Informationen haben nun die Essener, die wegen einer Vielzahl rechtsextremer Entgleisungen in den Reihen ihrer Fanszene seit Jahren in den Schlagzeilen sind und unter Druck stehen, den Kiezklub beim DFB angeschwärzt. Der Kontrollausschuss ermittelt. Worum es geht.

Eigentlich schien das Thema beendet zu sein, was insbesondere RWE hätte recht gewesen sein können angesichts der Vorfälle. Könnte man denken. Doch das Thema ist nicht durch. Stattdessen geht der Verein von der Ruhr hinter den Kulissen in die Offensive. Ist es der Versuch einer Revanche?

Sexismus-Eklat, Statements und noch kein Ende

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Im Nachgang der 0:2-Niederlage von St. Pauli am 23. August an der Essener Hafenstraße und den sexistischen Beleidigungen und Diskriminierungen gegenüber einer Mitarbeiterin des FC St. Pauli hatte sich der DFB aufgrund der Berichterstattung bei den Hamburgern gemeldet.

Der Kiezklub hatte sich zuvor auf Anfrage der MOPO, die zuerst über den Vorgang berichtet hatte, geäußert und von einem „drastischen Fall“ gesprochen, der jedoch kein Einzelfall sei. RWE wiederum hatte die Vorfälle in einem auf seinen Social-Media-Kanälen verbreiteten Statement verurteilt und sich bei der Betroffenen und dem Verein entschuldigt.

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Rot-Weiss Essen legt jetzt Beschwerde beim DFB ein

Nach MOPO-Informationen stellte der Kiezklub nun dem DFB-Kontrollausschuss auf Nachfrage ein Gedächtnisprotokoll der Vorfälle in Essen zur Verfügung, welches zuvor auch schon dem Pokalgegner übermittelt worden war, woraufhin seitens RWE besagte öffentliche Stellungnahme erfolgt war.

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Dieses geschmacklose Plakat war unter anderem im Fanblock von Rot-Weiss Essen beim Pokalspiel gegen St. Pauli zu sehen. IMAGO / Funke Foto Services

Vor Kurzem soll sich der DFB-Kontrollausschuss nach MOPO-Informationen erneut bei St. Pauli gemeldet haben. In anderer Sache. Rot-Weiss Essen hat seinerseits Beschwerde beim Verband eingelegt – wegen Beleidigung seiner Fans durch Anhänger des Kiezklubs, die „Nazi-Schweine“ skandiert hätten. Die Rufe, die es gegeben hat, könnten tatsächlich durch den DFB sanktioniert werden.

Hat der Schiedsrichterbeobachter keine Beleidigungen dokumentiert?

Interessant ist, dass der DFB nicht von sich aus aktiv geworden war, was zeitnah zum Spiel hätte passieren müssen, wenn dem Schiedsrichterbeobachter der vor zwei Wochen ausgetragenen Partie dies als grenzüberschreitende Aktion aufgefallen wäre und er es in den Spielbericht aufgenommen hätte. Das soll nicht der Fall gewesen sein. Der Schiedsrichterbeobachter ist nämlich nicht nur für die Analyse der Leistung des Referee-Gespanns auf dem Rasen zuständig, sondern auch für die Beobachtung von Vorgängen abseits des Spielfeldes wie Fan-Ausschreitungen, Würfe von Gegenständen oder Beleidigungen.

Dass sich RWE beleidigt fühlt, gleichzeitig aber Bilder von einer Person im Heimbereich kursieren, die in der Nähe zum Gäste-Block mit den St. Pauli-Fans einen Hitlergruß zeigt und dies während des Spiels gleich mehrfach getan haben soll, lässt den Vorstoß des Ruhrpott-Vereins in einem merkwürdigen Licht erscheinen. Der DFB dürfte im Zuge seiner Aufarbeitung umfangreich Material und Informationen sammeln. Es bleibt abzuwarten, was alles auf den Tisch kommt und ob und wie bestraft wird. Fortsetzung folgt.

So äußert sich St. Pauli zu den Emittlungen

Der Kiezklub gab gegenüber dem ”Millerntor“ folgendes Statement dazu ab: „Der FC St. Pauli kommentiert grundsätzlich keine laufenden Verfahren. Wir haben aber kein Problem damit, dass die Vorfälle rund um das Spiel in Essen durch den DFB-Kontrollausschuss aufgearbeitet werden. Uns liegt unter anderem Bildmaterial eines Hitlergrußes vor. Darüber hinaus waren im Stadion zahlreiche Aufkleber mit der Aufschrift „Antifa zerschlagen“ zu sehen. Zudem kam es zu beleidigenden Sprechchören aus dem Heimbereich. Weiterhin möchten wir grundsätzlich festhalten: Antifaschismus ist keine Straftat.“