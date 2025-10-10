Neuer Job: Ex-St. Pauli-Coach übernimmt den nächsten Traditionsverein

Er war lange raus. Im April des vergangenen Jahres war Markus Kauczinski beim SV Wehen Wiesbaden beurlaubt worden, seitdem hatte man nichts mehr gehört vom 55-Jährigen. Jetzt hat der ehemalige Trainer des FC St. Pauli einen neuen Job, und man kann ihm nur wünschen, dass er sich nicht einreiht in die lange Liste seiner Vorgänger beim Traditionsverein 1860 München.

Schlanke zehn Übungsleiter haben sich in den vergangenen acht Jahren an der Grünwalder Straße versucht, letzter Hauptverantwortlicher vor Interimscoach Alper Kayabunar war in Patrick Glöckner ein weiterer Trainer mit St. Pauli-Vergangenheit (Co unter Olaf Janßen von Juli bis Dezember 2017). Für den war Ende September Schluss bei den Löwen, die nun also Kauczinski zu zähmen versuchen wird.

Markus Kauczinski war knapp eineinhalb Jahre auf St. Pauli

„Bei meinen bisherigen Stationen durfte ich die Arbeit in großen Traditionsvereinen bereits kennenlernen“, sagte der gebürtige Gelsenkirchener zum Amtsantritt. Damit dürfte er neben seiner Zeit auf dem Kiez auch jene bei Dynamo Dresden (Dezember 2019 bis April 2021) gemeint haben. Dazu kommen Erfahrungen beim FC Ingolstadt und Wehen Wiesbaden. Den größten Erfolg hatte Kauczinski indes beim Karlsruher SC, mit dem er anno 2015 nur haarscharf in der Relegation gegen den HSV den Aufstieg in die Bundesliga verpasst hatte.

Auf St. Pauli hatte er im Dezember 2017 Olaf Janßen beerbt und mit den Braun-Weißen zunächst den relativ souveränen Klassenerhalt in der 2. Liga geschafft. In der Folgesaison lief es zunächst sehr ordentlich, St. Pauli spielte sogar oben mit, doch dann ging es relativ steil abwärts. Gegen einen seinerzeit taumelnden HSV gab es am Millerntor eine heftige 0:4-Klatsche, und als man trotz Überzahl und Führung bei Holstein Kiel mit 1:2 verlor, wurden sowohl Kauczinski als auch Sportchef Uwe Stöver, der sein Schicksal an das des Trainer gekoppelt hatte, im April 2019 freigestellt.