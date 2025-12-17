Neuer Job bei einem alten Bekannten: „Boller“ ist zurück im Business

Er war lange komplett raus aus der Nummer, ein Comeback hatte sich auch nicht wirklich angedeutet. Doch jetzt ist Fabian Boll zurück auf der Fußball-Bühne, wenngleich auf einer etwas kleineren. Der langjährige St. Paulianer heuerte bei einem alten Bekannten an.

Seit Sommer 2022 hatte Boll Abstand gewonnen zum Business. Nach seiner Zeit als Co-Trainer bei Holstein Kiel widmete er sich vor allem seiner Familie und seinem Job als Kriminalhauptkommissar bei der Hamburger Polizei, doch fortan wird der Ex-Profi (292 Einsätze in Braun-Weiß) wieder sein Wissen und seine Erfahrung weitergeben können: Der 46-Jährige wird per sofort das Trainerteam bei Regionalligist Eintracht Norderstedt komplettieren und dort einem alten Bekannten unter die Arme greifen.

Fabian Boll wird Co-Trainer in Norderstedt

„Als sich verdichtet hat, dass Jörn Großkopf in die Verantwortung genommen werden soll, hat er mich gefragt, ob ich ihn unterstützen würde und ob wir da zusammen als Trainerteam auftreten möchten“, klärt Boll auf. Nach etwas Bedenkzeit habe man sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen gehabt. „Mir ist natürlich die Schwere der Aufgabe auf Grund der tabellarischen Situation bewusst, aber es reizt mich sehr. Von daher habe ich mich dann entschieden, meine fußballfreie Zeit zu beenden und nach fast 25 Jahren an meine alte Wirkungsstätte zurückzukehren.“ 2001/02 ist Boll für die Eintracht aktiv gewesen.

Zwei Ex-St. Paulianer jetzt bei Eintracht tätig

Großkopf, ebenfalls mit Profi-Vergangenheit beim FC St. Pauli in der Vita (30 Bundesliga-Einsätze zwischen 1988 und 1991), erklärte: „Ich freue mich sehr über die Verpflichtung von Boller, wir kennen uns ja schon extrem lange. Ich lege sehr viel Wert auf einen Trainer mit Erfahrung an meiner Seite.“ Ihm gehe es darum, „dass man sich gegenseitig befruchtet und gegenseitig voneinander profitiert, da ist Boller genau der richtige Mann. Ich bin 100 Prozent davon überzeugt, dass wir eine gute Zusammenarbeit auf die Beine stellen werden“.

Das Duo hat genug Zeit, sich akribisch vorzubereiten. In diesem Jahr stehen für die Eintracht keine Spiele mehr an, die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte beginnt für den Tabellen-15. am 12. Januar.