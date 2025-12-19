Neue Marktwerte: St. Pauli-Profi springt auf acht Millionen Euro – viele fallen ab

Der sportliche Absturz des FC St. Pauli mit neun Niederlagen in Folge seit dem vierten Spieltag hat für einige Akteure und den Verein auch monetäre Folgen. Hatte es beim letzten Marktwert-Update auf „transfermarkt.de“ noch reichlich Zugewinne zu verbuchen gegeben, stürzten nun gleich mehrere Akteure gravierend ab. Aber: Es gibt auch drei Ausnahmen in die entgegengesetzte Richtung.

Fängt man mit den positiven Nachrichten an, landet man dabei zunächst bei Joel Chima Fujita. Der Neuzugang, der auf Anhieb zum Stammspieler wurde, ist neuer alleiniger Bestwert-Halter bei St. Pauli. Seinen vorherigen Marktwert von sechs Millionen Euro konnte er um 33,3 Prozent steigern und wird nun bei satten acht Millionen Euro verortet. Auch Arkadiusz Pyrka machte einen respektablen Satz, der 23-Jährige sprang von zwei auf drei Millionen Euro. Und zu guter Letzt darf sich auch Abdoulie Ceesay über einen Sprung von 500.000 auf 800.000 Euro freuen.

Viele Leistungsträger verlieren an Marktwert

Abwärts ging es hingegen für etliche St. Pauli-Leistungsträger, allen voran bei Eric Smith. Der lag zuletzt noch mit Fujita gleichauf bei sechs Millionen Euro an der vereinsinternen Spitze, büßte jetzt aber eine satte Million Euro an Marktwert ein. Damit ist er beileibe nicht allein im Fahrstuhl unterwegs. Manolis Saliakas beispielsweise fiel, wie auch Oladapo Afolayan, von drei auf 2,5 Millionen Euro, auch Connor Metcalfe hat einen Verlust von 500.000 Euro (von 2,5 auf zwei Millionen Euro) zu verkraften.

Das könnte Sie auch interessieren: „Das bin ich einfach nicht“: So geht es St. Paulis letztem Weihnachtshelden

Lange Verletzungspausen und die Tatsache, dass sie nicht jünger werden, haben zwei 32-Jährigen einen Wertabfall beschert: Jackson Irvine liegt jetzt bei 1,5 Millionen Euro (vorher zwei Millionen Euro), Karol Mets verlor leicht und ist nun nicht mehr 900.000 Euro, sondern 800.000 Euro wert.