Neue Generalprobe: St. Pauli plant noch ein „besonderes“ Testspiel

Einer geht noch, einer passt noch rein! Kein Schuss, kein Ball, sondern ein Test. Der FC St. Pauli steckt mitten in den Planungen für ein weiteres Testspiel, das zugleich die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart sein wird. Es soll am 9. August steigen, eine Woche vor dem DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Norderstedt am Millerntor. Ein Vorhaben, das zuletzt „kompliziert“ war.

„Wir wollen gerne noch eine Generalprobe haben“, sagt Bornemann. „Es zeichnet sich eine Lösung ab, die auch eine besondere ist von der Konstellation her. Wir haben Lust darauf, aber es fehlen noch Details.“ Konkreteres dazu gibt es noch nicht.

Klar ist: Es wird ein Auswärtsspiel sein. „Der ursprüngliche Wunsch von Alex (Blessin, d. Red.) und mir war eine Generalprobe zu Hause.“ Dann kam die Pokal-Auslosung mit der Paarung gegen Norderstedt und dem Stadiontausch.

St. Paulis Generalprobe findet auswärts statt

Weil der Liga-Spielplan den Kiezklub dann auch noch mit einem Heimspiel zum Auftakt gegen Dortmund bedachte, meldeten die Greenkeeper Bedenken an, ob der gerade erst am Millerntor aufwendig verlegte neue Rasen den Belastungen von drei Spielen in drei Wochen auf dem neuen Geläuf standhalten kann.

Bislang ist das Testspiel bei Coventry City am 2. August St. Paulis Generalprobe, aber Bornemann stellt klar, dass das darauffolgende Wochenende nicht frei bleiben wird. „Wir reisen für die Generalprobe nochmal.“ Nur Gegner und Ort sind noch nicht ganz fix.