„Bald ist ja Weihnachten“: Hennings ärgert St. Pauli und hat einen Spruch für Schultz

Irgendwie war die Geschichte ja schon geschrieben, bevor St. Paulis Spiel in Düsseldorf angepfiffen war. Na klar würde es mal wieder so kommen, na klar würde Rouwen Hennings mal wieder treffen gegen seinen Ex-Klub. Er tat es zum vierten Mal in den vergangenen sechs Spielen gegen St. Pauli.

Daniel Thioune hatte die richtige Eingebung. „Ich weiß ja, dass Rouwen eine ganz gute Quote gegen St. Pauli hat. Und da meine nicht so positiv ist, muss ich mir Gedanken machen, wie ich das am besten kompensieren kann“, hatte er, der bis Samstag als Profi-Trainer gegen St. Pauli noch ohne Sieg war, vor dem Spiel gesagt – und Hennings von Beginn an aufgeboten, der sich mit einem Treffer bedankte.

St. Pauli liegt Rouwen Hennings „immer noch am Herzen“

Nach einer Kopfballverlängerung seines Sturm-Kollegen Dawid Kownacki, der sich gegen Adam Dzwigala durchgesetzt hatte, war der 35-Jährige auf und davon und übertölpelte Nikola Vasilj mit einem Schuss ins kurze Eck. „Für den Torwart war es vom Bewegungsablauf im Rückwärtslaufen nicht ganz einfach, da habe ich einfach voll draufgebrettert“, erklärte Hennings seinen Treffer.

Der ihn bei aller Sympathie für die alten Bekannten doch sehr glücklich stimmte. „Der Verein liegt mir immer noch am Herzen, gerade mit Schulle als Cheftrainer verspüre ich noch mal einen Tick mehr Verbundenheit“, sagte er. „Ich freue mich jedes Mal für ihn und den Verein, aber heute freue ich mich für uns als Mannschaft und für mich als Torschützen.“

Besonders, nachdem Schultz den Wunsch geäußerte hatte, Hennings möge angesichts seiner Quote gegen St. Pauli lieber auf der Bank bleiben. Was der Stürmer in Düsseldorf durchaus vernommen hat. „Meine Schwägerin hat eine Dauerkarte am Millerntor, ist großer St. Pauli-Fan, die hat mir das geschickt“, berichtete er. „Der Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen, aber bald ist ja Weihnachten“, fügte der verständlicherweise zu Scherzen aufgelegte Hennings hinzu.