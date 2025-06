Nächster Stürmer weg! Top-Knipser Morgan Guilavogui verlässt den FC St. Pauli

Der FC St. Pauli verliert seinen gefährlichsten Stürmer: Der Kiezklub wollte den ausgeliehenen Morgan Guilavogui gerne fest verpflichten, doch sein Verein Racing Lens zog eine Rückkaufoption. Damit muss der 27-Jährige zurück nach Frankreich.

Bis Mitte Juni hatte Lens Zeit, für einen geschätzten Betrag von 4 bis 4,5 Millionen Euro die vereinbarte Rückkaufoption zu aktivieren – nachdem St. Pauli seinerseits zuvor seine Option für 3 bis 3,5 Millionen Euro für Guilavogui gezogen hatte.

St. Pauli macht durch das Hin und Her ein finanzielles Plus, steht aber nun ohne seinen gefährlichsten Stürmer da. Guilavogui traf in der beendeten Bundesliga-Saison sechsmal in den Kasten des Gegners.

St. Pauli machte von der Kaufoption Gebrauch

„Angesichts seiner Leistungen hätten wir ihn sehr gerne bei uns behalten und haben das auch dokumentiert, indem wir von der Kaufoption Gebrauch gemacht haben“, erklärte Sportchef Andreas Bornemann: „Aufgrund der Rückkaufoption von Lens lag die finale Entscheidung über Morgans Zukunft aber nicht bei uns.“

Bornemann: „Der Plan ist sehr gut aufgegangen“

Eine absehbare Zukunft, die weder im Sinn von Guilavogui noch von St. Pauli ist. Der Stürmer hat sich nach leichten Startproblemen bei den Braun-Weißen trefflich eingelebt, doch offenbar spekuliert Lens auf lukrativere Angebote für den Angreifer – bei Racing selbst sind seine Karten eher schlecht. „Der Plan, den wir mit Morgan vor der Saison verfolgt haben, ist sehr gut aufgegangen“, bilanzierte Bornemann: „Er hat sich sportlich wie auch menschlich hervorragend bei uns eingefügt.“

Was aus Guilavogui wird, bleibt ungewiss. Fest steht jedoch, dass St. Pauli tiefer als geplant in die Tasche greifen müsste, um den Knipser eventuell zurückzuholen. Das ist unrealistisch. Denn die vier bis viereinhalb Millionen Euro will Lens sicherlich nicht umsonst aufgerufen haben.

Auch Eggestein vor Abgang: Abdoulie Ceesay aktuell einziger Stürmer im Kader

Sollte St. Pauli den auslaufenden Vertrag mit Johannes Eggestein wie erwartet nicht verlängern, bliebe mit dem 21-jährigen Abdoulie Ceesay nur noch ein Mittelstürmer im aktuellen Aufgebot.