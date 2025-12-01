Nächster St. Pauli-Rückschlag! Hountondji fällt verletzt aus

Nächster bitterer Rückschlag für den FC St. Pauli im Keller-Kampf! Der FC St. Pauli hat das 1:3 beim Rekordmeister FC Bayern München teurer bezahlt als mit zwei späten Gegentoren und der neunten Liga-Niederlage in Serie bezahlt. Stürmer Andréas Hountondji, Schütze des Führungstreffers beim Spitzenreiter, hat sich eine muskuläre Verletzung zugezogen und wird den Kiezkickern bis auf weiteres fehlen – aber wie lange?

Einen Tag vor dem DFB-Pokalachtelfinale bei Borussia Mönchengladbach und zwei Tage nach der Partie in der Allianz Arena gab Trainer Alexander Blessin die Diagnose bekannt. „Es ist nicht ganz so schlimm wie vielleicht erwartet“, sagte der Coach bei der Pressekonferenz am Montagnachmittag zur Verletzung des besten Torjägers der Braun-Weißen (vier Saisontreffer).

St. Pauli im Pokal gegen Gladbach ohne Hountondji

Aber: „Es ist eine kleine muskuläre Verletzung“, präzisierte Blessin. Im hinteren Oberschenkel des linken Beines. Bei der Ausfalldauer hielt er sich bedeckt. „Andréas fällt auf jeden Fall für morgen aus, ob es dann für das Spiel am Samstag reicht, müssen wir sehen.“

Ein Einsatz des 23-Jährigen im immens wichtigen Liga-Duell bei Aufsteiger Köln am Samstag ist dennoch sehr unwahrscheinlich, denn auch ein kleiner Muskelfaserriss muss richtig ausheilen, was in der Regel eine Pause von mindestens zwei Wochen bedeutet. Damit könnte es auch für das wegweisende Heimspiel gegen Heidenheim am 13. Dezember verdammt knapp werden. Realistischer ist ein Einsatz im letzten Spiel vor Weihnachten in Mainz (21. Dezember).

Hountondji mit dem Benin für Afrika Cup qualifiziert

Allerdings: Am 21. Dezember beginnt der Afrika Cup und Hountondji ist mit der Nationalmannschaft des Benin qualifiziert. Die Verletzung stellt jetzt allerdings alle Planungen in Frage. Priorität hat seine Genesung: so schnell wie möglich.

Houndtondji hatte sich die Verletzung früh im Spiel bei den Bayern zugezogen, in der 6. Minute die 1:0-Führung erzielt, bevor er sich nach einer Viertelstunde an den linken Oberschenkel gegriffen hatte und in der 18. Minute ausgewechselt worden war. Er selbst hatte nach der Partie gesagt, dass es sich nicht wie eine größere Verletzung anfühle. Positiv: Es ist keine Sehne betroffen, was eine weitaus längere Ausfallzeit bedeutet hätte.