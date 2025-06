Nächster Neuer! St. Pauli holt Nationalspieler für das Mittelfeld

Es geht Schlag auf Schlag bei der Kaderplanung des FC St. Pauli, für viele Fans ein Wechselbad der Gefühle. Am Donnerstag gaben der Kiezklub den für viele Anhängerinnen und Anhänger schmerzhaften Wechsel von Elias Saad zum FC Augsburg bekannt. Einen Tag und sogar fast genau 24 Stunden später präsentieren die Braun-Weißen den nächste Neuverpflichtung: Joel Chima Fujita. Der dreimalige japanische Nationalspieler kommt vom belgischen Erstligisten VV Sint-Truiden und soll St. Paulis Mittelfeld verstärken.

Bei seinem Klub war er eine Bank. In der abgelaufenen Saison der Jupiler Pro League hat Fujita 27 Spiele bestritten, stand 27 Mal in der Startelf und war einmal Kapitän seiner Mannschaft, die die Spielzeit auf Platz 14 beendete – wie der FC St. Pauli in der Bundesliga. Er verbuchte als zentraler und defensiver Mittelfeldspieler drei Assists. Hinzu kommt eine Vorlage in sechs Relegations-Playoff-Partien.

St. Pauli verpflichtet Japaner Joel Chima Fujita

Der Vertrag beim Kiezklub dürfte mindestens zwei, eher drei Jahre laufen. Auch über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen, teilte St. Pauli mit.

Sportchef Andreas Bornemann sagte zum Transfer: „Joel bringt eine spannende Mischung aus Spielintelligenz, Dynamik und defensiver Präsenz mit. Er ist technisch stark, sehr gut ausgebildet und hat trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrung gesammelt. Wir sind überzeugt, dass er unser Spiel weiterentwickeln kann.“

Der Japaner Joel Chima Fujita kommt aus Belgien zum FC St. Pauli. IMAGO/Photo News Der Japaner Joel Chima Fujita kommt aus Belgien zum FC St. Pauli.

St. Pauli-Trainer Alexander Blessin kennt den 23-Jährigen als Gegner, aus der Saison 2023/2024, in der der Coach noch Trainer des belgischen Vize-Meisters Union Saint-Gilloise war und mit seinem Team gegen Sint-Truiden spielte. Der 1,75 Meter große Rechtsfuß kann sowohl auf der Sechser als auch auf der Achterposition agieren. „Was mich besonders an Joel begeistert, ist sein Mut und seine Klarheit im Spiel“, sagte der Kiez-Coach.

Fujita ist der fünfte Sommer-Zugang – kommt Yokota auch?

Für die Nationalmannschaft hat der Sohn einer japanischen Mutter und eines nigerianischen Vaters drei Spiele (zwei Assists) absolviert. Zuletzt spielte Fujita („Ich freue mich sehr auf das neue Team, die Stadt und vor allem auf die Fans“) in der WM-Qualifikation gegen Australien (0:1) und seinen künftigen Mannschaftskollegen Connor Metcalfe.

Mit Daisuke Yokota, der beim belgischen Klub KAA Gent unter Vertrag steht und zuletzt an Kaiserslautern ausgeliehen war, hat St. Pauli zudem einen weiteren Japaner im Visier (MOPO berichtete).

Fujita ist nach Innenverteidiger Jannik Robatsch, Torwart Simon Spari (beide Austria Klagenfurt), Stürmer Ricky-Jade Jones (Peterborough United) und Mathias Pereira Lage (Stade Brest) die fünfte Sommer-Verpflichtung. Zudem wurde die Leihe von Mittelfeldspieler James Sands verlängert.